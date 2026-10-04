Bill Gates thotë se kompanitë që zëvendësojnë punëtorët me robotë duhet të paguajnë të njëjtat taksa

Bill Gates ka një plan për të siguruar që njerëzit të vazhdojnë të paguhen në një apokalips të vendeve të punës të IA-së: Taksoni robotët.
Në një intervistë me The New York Times që u transmetua të martën, filantropi miliarder tha se “shoqëria vendos” se si t’i mbështesë punëtorët e saj – edhe nëse IA po i shtyn ata të largohen.
“Ju përcaktoni një njësi pune dhe thoni, pavarësisht nëse kjo ofrohet nga një njeri apo robot, ju po paguani të njëjtën taksë FICA që do të paguante një punëtor njerëzor”, tha Gates, duke iu referuar taksës së pagave në SHBA.
Taksa FICA funksionon duke i bërë punëtorët të paguajnë pjesë të pagave të tyre për përfitime si Sigurimet Shoqërore dhe Medicare, me punëdhënësit që përputhen me kontributet e punëtorëve.
Taksimi i robotëve që marrin punë njerëzore do të siguronte si një rrjet sigurie monetare për qytetarët ashtu edhe të ardhura të vazhdueshme tatimore për qeverinë, tha Gates.
Gates, i cili bashkëthemeloi Microsoft në vitin 1975, ka paralajmëruar më parë se inteligjenca artificiale dhe robotika janë gati të shkatërrojnë “vendet e punës me jakë të bardhë”.