Binjakëzohen Skenderaj e Vukovari, komunat me histori të përgjakshme nga luftërat që shkaktoi Serbia

Komuna e Skenderajt është binjakëzuar me Komunën e Vukovarit (Kroaci). Këto qytete kanë një histori të ngjashme sa i përket luftës që shkaktoi Serbia në dy vendet.

Njoftimin për binjakëzimin e këtyre dy komunave e ka bërë Komuna e Skenderajt nëpërmjet një postimi në Facebook.

“Në një organizim në sallën e Bordit të Drejtorëve në objektin e Komunës, është nënshkruar marrëveshja e binjakëzimit në mes të kryetarit të Skenderajt, Fadil Nura dhe homolugut të tij kroat, Ivan Penava, kryebashkiak i Vukovarit”, thuhet në njoftim.

Ndërsa kryetari i Komunës së Skenderajt, Fadil Nura, ka treguar se me delegacionin kroat e ka vizituar Prekazin.

“Bashkë me nënkryetarin Sami Lushtaku shokë të luftës dhe deputeten e Parlamentit të Kosovës, Ganimete Musliu, gjatë shoqërimit të delegacionit të Vukovarit, i udhëhequr nga kryebashkiaku Ivan Penava dhe me Esad Çollakun e Tom Kaçinarin, në nderim të dëshmorëve të lirisë së Kosovës, në krye me kryekomandantin legjendar Adem Jashari, sakrifica e të cilëve na mundësoi të jetojmë të lirë në një shtet të pavarur dhe të ndërtojmë ura bashkëpunimi me popuj të lirë e vende mike të Kosovës. Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve të luftës sonë çlirimtare!”, ka shkruar Nura në Facebook.