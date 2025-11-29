Bisedë telefonike Trump-Maduro/ Presidenti i Venezuelës mund të takojë Trump në Uashington

Presidenti amerikan Donald Trump ka mbajtur një bisedë telefonike javën e shkuar me Presidentin Venezuelian Nicolas Maduro, për të cilin Shtetet e Bashkuara kanë ofruar një shpërblim në 50 milionë dollarë për këdo që jep informacion për arrestimin e tij. Lajmi u raportua fillimisht nga New York Times që citon burime në Shtëpinë e Bardhë.
Në bisedën telefonike Trump Maduro sipas mediave Amerikane u disktutua mundësia e një takimi mes dy presidentëve ku Kreu i Shtetit Venezuelian do udhëtonte drejt Washingtonit.
New York Times shkruan se gjithçka ka mbetur ne kontekstin e një bisede pasi përgatitjet nuk kane nisur nga asnjera prej paleve. Nje vizite e Nicolas Maduro ne Washington do ta bente ate presidentin e pare Venezuelian qe takon Kreun e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ne Washington.
Zbulimi i kësaj bisede vjen në një kohë kur Trump përdor një gjuhë të ashpër ndaj qeverisë Venezueliane, ndërsa nga ana tjetër ka lënë të hapur derën për diplomaci. Presidenti amerikan më herët kishte deklaruar se nuk e përjashtonte komunikimin me Maduros, por raportimi i ri tregon se një bisedë e tillë tashmë ka ndodhur. Administrata Trump vazhdon ta cilësojë Maduros si “të paligjshëm” dhe e akuzon për drejtimin e një rrjeti të trafikut të drogës të njohur si Cartel de los Soles, akuza të cilat qeveria venezueliane i mohon.
Shumë analistë të pavarur theksojnë se korrupsioni i lidhur me narkotikët në Venezuelë është i përhapur, por mungojnë prova që vërtetojnë ekzistencën e një karteli të strukturuar qeveritar. Që prej fillimit të shtatorit, SHBA-ja ka kryer bombardime ndaj mjeteve të dyshuara të trafikut të drogës që nisen nga Venezuela dhe vende të tjera të Amerikës Latine. Kritikët — përfshirë ligjvënës demokratë dhe organizata të të drejtave të njeriut — e kanë cilësuar këtë praktikë si ekzekutim jashte procedurave. Të enjten, Trump përsëriti deklaratat e tij të mëparshme se mund të urdhërojë goditje edhe ndaj objektivave tokësore ne Venezuele.
“Terreni është edhe më i lehtë. Edhe ajo do të nisë shumë shpejt,” u tha ai gazetarëve.
As Shtëpia e Bardhë dhe as ministria e komunikimit ne Venezuelës nuk kanë komentuar bisedën telefonike te mbajtur mes dy presidenteve.
Zyrtare te Administratës Republikane thonë se Presioni i Trump si ne aspektin ushtarak ashtu dhe ne atë diplomatik synon te ndale trafikun e drogës nga Venezuela drejt Shteteve te Bashkuara.