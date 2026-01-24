Bisedimet trepalëshe zgjerohen në EBA, Zelenskyy pret përgjigje konkrete nga Moska

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se delegacioni i tij në bisedimet trepalëshe në Emiratet e Bashkuara Arabe ka një “kornizë të qartë dialogu”, duke theksuar nevojën urgjente që Moska të sqarojë gatishmërinë e saj për t’i dhënë fund luftës, raporton Anadolu.
“Qëndrimet e Ukrainës janë të qarta. Unë kam përcaktuar një kornizë dialogu për delegacionin tonë”, tha Zelenskyy në një fjalim të mbrëmjes, duke iu referuar takimeve të nivelit të lartë mes përfaqësuesve ukrainas, amerikanë dhe rusë.
Duke vënë në dukje rrallësinë e këtij formati, Zelenskyy tha se palët po diskutojnë “parametrat e përfundimit të luftës”, por këmbënguli se tani nevojiten përgjigje konkrete nga pala ruse.
“Tani ata duhet të kenë të paktën disa përgjigje nga Rusia; gjëja kryesore është që Rusia të jetë e gatshme ta përfundojë këtë luftë”, tha ai, duke shtuar se është “shumë herët për të nxjerrë përfundime” para raundit të ardhshëm të bisedimeve.
Presidenti konfirmoi se delegacioni ukrainas, i udhëhequr aktualisht nga kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes, Rustem Umerov, dhe shefi i Zyrës Presidenciale, Kyrylo Budanov, do të përforcohet nesër me Shefin e Shtabit të Përgjithshëm, Andrii Hnatov, dhe Zëvendësshefin e Inteligjencës së Mbrojtjes, Vadym Skibitsky.
Paralelisht me përpjekjet diplomatike, Zelenskyy theksoi forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, duke përmendur një “sinjal pozitiv” nga një bisedë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, lidhur me furnizimin me raketa PAC-3 për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot.