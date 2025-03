Bitcoin dhe Ethereum vijojnë rënien në përgjigje të frikës së krijuar në tregjet ndërkombëtare

Tensionet tregtare në rritje dhe shqetësimet rreth inflacionit kanë shtuar frikën me Bitcoin dhe Ethereum që ranë së bashku me aksionet.

Wall Street humbi terren ditën e Hënë ndërsa investitorët po përgatiten për të dhënat e fundit rreth inflacionit dhe politikën e Rezervës Federale ndërsa kriptomonedhat mbeten nën presion pavarësisht përmirësimit të klimës rregullatorë.

S&P 500 ra me 2.6 përqind, Nasdaq-100 me 3.1 përqind dhe Dow Jones Industrial Average me 2.2 përqind. Nikkei 225 dhe Hang Seng raportuan humbje në tregjet Aziatike.

Bitcoin dhe Ethereum patën u sollën njëlloj. Kriptomonedha më e madhe në botë ra me 5.8 përqind në 76,838 dollarë ndërsa Ethereum me 11.5 përqind në 1,785 dollarë sipas të dhënave të CoinGecko. Të dy asetet kanë humbur 19 dhe 29 përqind të tregut respektivisht në 30 ditët e fundit.

Ndërsa sinjale të rritjes së likuiditetin paralajmërojnë një përmirësim të situatës, paqartësitë rreth qarkullimit të kapitalit dhe politikës monetare kanë vënë presion mbi asetet me risk të lartë.

Në të njëjtën kohë presidenti Amerikane Donald Trump po përgatit nënshkrimin e një urdhri ekzekutiv për të adresuar politikat bankare anti-kripto vendosura nga administrata Biden.

Urdhri do të anulojë iniciativat e “Operation Chokepoint 2.0”, një kufizim kontrovers bankar hyrë në fuqi gjatë drejtimit të Biden. Investitorët tani janë të përqendruar tek Indeksi i Çmimeve Konsumatore që do të publikohet të Mërkuren ku pritet një rritje me 0.3 përqind në Shkurt, më i ulët sesa Janari prej 0.5 përqind.

Ndërsa furnizimi i parasë M2 u zgjerua në 2024 dhe ka mbetur e pandryshuar këtë vit, pasiguria mbi lëvizjet e ardhshme të autoriteteve federale dhe shtrëngimi i kushteve financiare i kanë mbajtur aksionet me risk të lartë në hije.

Bilanci i Rezervës Federale ka vazhduar të tkurret, duke rënë në 6.75 trilion dollarë, nga afërsisht 9 trilion dollarë në prill 2022, si pjesë e programit të saj të vazhdueshëm të shtrëngimit sasior.