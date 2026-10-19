Bizneset e Kosovës investuan 1.54 miliardë euro në vitin 2025, ndërtimi mori mbi 53% të tyre

Ndërmarrjet në Kosovë investuan mbi 1.54 miliardë euro gjatë vitit 2025, me pjesën më të madhe të mjeteve të orientuara në ndërtim dhe makineri e pajisje. Investimet u përqendruan kryesisht në rajonin e Prishtinës, ndërsa financimi u mbështet në mjetet vetjake të bizneseve dhe kreditë nga bankat vendore.
Mbi 1 miliard e 540 milionë euro kanë investuar ndërmarrjet në Kosovë gjatë vitit 2025, me pjesën më të madhe të mjeteve të orientuara drejt ndërtimit, makinerive dhe pajisjeve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ndërtimi prin me 53,53 për qind të investimeve, ndërsa rajoni i Prishtinës përqendron 57,16 për qind të vlerës së përgjithshme të investimeve të ndërmarrjeve.
Nga vlera e përgjithshme e investimeve të ndërmarrjeve, 53,53 për qind janë orientuar në ndërtim. Pas kësaj kategorie renditen investimet në makineri dhe pajisje, të cilat përbëjnë 35,75 për qind të totalit.
Të dhënat e ASK-së tregojnë se investimet në ndërtim kanë pasur peshë më të madhe edhe krahasuar me vitin paraprak. Në vitin 2024, kjo kategori përbënte 46,66 për qind të investimeve, ndërsa në vitin 2025 pjesëmarrja e saj u rrit në 53,53 për qind.
Në anën tjetër, investimet në makineri dhe pajisje kanë rënë si pjesë e totalit, nga 45,13 për qind në vitin 2024 në 35,75 për qind në vitin 2025. Kjo tregon një ndryshim në strukturën e investimeve të ndërmarrjeve, me rritjen e peshës së ndërtimit dhe zvogëlimin e pjesëmarrjes së makinerive dhe pajisjeve.
“Sipas rezultateve në nivel vendi, gjatë vitit 2025, vlera e investimeve në ndërmarrje ishte 1,540,345,133€. Investimet në ndërtim zënë pjesën kryesore të investimeve me (53,53 %). Investimet e tjera që zënë një peshë të konsiderueshme janë ato në makineri dhe pajisje me (35,75 %), ndërsa investimet e tjera me një peshë më të vogël në kuadrin e totalit të investimeve janë: investimet në asete të prekshme me rreth (7,76 %); investimet në produktet e pronësisë intelektuale me (2,95 %); si dhe investimet biologjike të kultivuara dhe serrat në bujqësi me rreth (0,01 %)”, thuhet në raportin e ASK-së.
Investimet në asete të prekshme përbënin 7,76 për qind të totalit në vitin 2025, krahasuar me 4,90 për qind në vitin 2024. Ndërkaq, investimet në produktet e pronësisë intelektuale përbënin 2,95 për qind, nga 3,31 për qind një vit më parë. Investimet biologjike të kultivuara dhe serrat në bujqësi kishin pjesëmarrje prej vetëm 0,01 për qind.
Sipas aktivitetit ekonomik, tregtia me shumicë dhe pakicë ishte sektori me pjesëmarrjen më të madhe në investimet e ndërmarrjeve, me 24,12 për qind. Pas saj renditen ndërtimtaria me 20,66 për qind dhe prodhimi me 20,37 për qind.
Këto të dhëna tregojnë se tri aktivitetet ekonomike përbëjnë pjesën kryesore të investimeve të realizuara nga ndërmarrjet në vend. Tregtia prin në këtë drejtim, e ndjekur nga ndërtimtaria dhe prodhimi.
Sa i përket shpërndarjes gjeografike, rajoni i Prishtinës ka përqendruar 57,16 për qind të investimeve të ndërmarrjeve gjatë vitit 2025. Në vendin e dytë renditet rajoni i Gjakovës me 9,31 për qind, pasuar nga Ferizaj dhe Prizreni, me nga 8,20 për qind secili.
Rajoni i Gjilanit ka përfaqësuar 7,61 për qind të investimeve, ndërsa Peja 4,92 për qind dhe Mitrovica 4,59 për qind. Kështu, më shumë se gjysma e investimeve të ndërmarrjeve në Kosovë janë përqendruar në rajonin e Prishtinës.
Në kategorinë e blerjeve të reja investive, tregtia me shumicë dhe pakicë prin me 23,95 për qind. Pas saj vijnë ndërtimtaria me 15,82 për qind dhe prodhimi me 15,64 për qind. Të dhënat e publikuara nga ASK-ja paraqesin gjithashtu shpërndarjen e blerjeve të importuara, ku prodhimi zë 20,09 për qind, ndërtimtaria 20,07 për qind dhe tregtia me shumicë e pakicë 14,50 për qind.
Në investimet në vijim, ndërtimtaria ka pjesëmarrjen më të madhe, me 53,31 për qind, ndërsa tregtia me shumicë dhe pakicë përbën 19,89 për qind. Sipas të dhënave të ASK-së, në këtë kategori përmendet edhe aktiviteti i furnizimit me ujë, kanalizimit, menaxhimit të mbeturinave dhe revitalizimit të tokës, me 20,6 për qind.
Për financimin e investimeve, ndërmarrjet janë mbështetur kryesisht në fondet e veta. Sipas ASK-së, 58,22 për qind e vlerës së investimeve është financuar nga mjetet vetanake, ndërsa 30 për qind nga bankat vendore. Burimet e tjera kanë pasur pjesëmarrje më të vogël në financimin e përgjithshëm.
“Sa i përket burimit të investimeve, rreth (58,22 %) e vlerës së investimeve të ndërmarrjeve ishte realizuar nga fondet e veta; dhe (30,00 %) nga bankat vendore. Ndërkaq, burimet e tjera zënë një peshë më të vogël në kuadrin e burimeve totale për investime”.