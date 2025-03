Bllokada Izraelite Rrezikon Jetën e Fëmijëve në Gaza, Paralajmërojnë Organizatat Humanitare

Organizatat humanitare kanë reaguar ashpër ndaj bllokadës së Izraelit dhe ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në Gaza, duke paralajmëruar pasoja fatale.

Islamic Relief e quajti shkëputjen e energjisë “një akt tjetër mizor të ndëshkimit kolektiv”, që do të pengojë aksesin në ujë të pijshëm, do të mbyllë spitalet dhe do të shkaktojë shpërthime sëmundjesh.

“Është e pashmangshme që fëmijët dhe personat më të brishtë në Gaza të humbasin jetën, nëse qeveritë ndërkombëtare nuk ushtrojnë presion serioz mbi Izraelin për të lejuar ndihmat,” deklaroi organizata.

Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) paralajmëroi se furnizimet jetike, përfshirë ilaçet, po shterojnë, ndërsa Bllokada izraelite po hyn në javën e dytë.

Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe (PRCS) po vazhdon të operojë me klinika të lëvizshme dhe spitale fushore, por ndihmat mbetura janë aq të kufizuara saqë stafi i saj detyrohet të marrë vendime kritike në kushte ekstreme.