BMW dhe Toyota kishin të drejtë: Të përqendroheshe tërësisht te automjetet elektrike ishte një gabim

Në fillim të dekadës, kompanitë e makinave nxituan të vendosnin data skadimi për motorët me djegie të brendshme.
Është sikur të kishte një garë për të parë se kush mund të investonte tërësisht në automjete elektrike i pari, me kompani si Volvo dhe Bentley që u zotuan të braktisnin makinat me benzinë deri në vitin 2030.
Të tjera, si Ford of Europe, premtuan se do të shisnin vetëm makina elektrike për pasagjerë deri në fund të dekadës.
Marka të tjera vendosën objektiva që automjetet elektrike të përfaqësonin një pjesë të madhe të shitjeve të tyre vjetore.
Porsche, për shembull, shpresonte që makinat elektrike të përbënin më shumë se 80 përqind të totalit të dërgesave deri në vitin 2030, ndërsa Audi parashikoi se do të ndërpriste tërësisht makinat me motor ICE deri në vitin 2032.
Megjithatë, shumë nga këto objektiva janë vonuar që atëherë; disa me disa vite, ndërsa të tjerat janë shtyrë për një kohë të pacaktuar.
Prodhuesit e automobilave iu bashkuan trendit të automjeteve elektrike, duke supozuar se kërkesa do të rritej ndjeshëm.
Por, ndërsa shumica njoftuan plane për të hequr gradualisht motorët me djegie të brendshme tërësisht, dy lojtarë kryesorë kundërshtuan trendin: BMW dhe Toyota.
As BMW dhe as Toyota nuk u zotuan për strategji agresive vetëm për automjete elektrike. Në vend të kësaj, marka luksoze më e shitur dhe prodhuesi më i madh i makinave në botë argumentoi se automjetet elektrike nuk do të ishin të përshtatshme kudo në një afat kaq të shkurtër kohor.
Jo vetëm që makinat elektrike janë përgjithësisht më të shtrenjta se homologët e tyre me benzinë, por infrastruktura e karikimit është ende e pazhvilluar në shumë pjesë të botës.
BMW i ka qëndruar besnike filozofisë së saj “Fuqia e Zgjedhjes”, duke u ofruar klientëve atë që duan, qoftë benzinë, naftë, hibrid plug-in apo elektrik.
Në vitin 2028, kompania madje do të lansojë një automjet me hidrogjen të bazuar në X5, i cili do të ketë një konfigurim qelizash karburanti të zhvilluar bashkërisht me Toyota-n.
Pastaj është legjislacioni që përshpejton zhdukjen e sistemeve konvencionale të transmisionit. Drejtori ekzekutiv i BMW-së, Oliver Zipse, ka shprehur vazhdimisht shqetësim në lidhje me ndalimin e planifikuar të Bashkimit Evropian për vitin 2035 për shitjen e makinave të reja me benzinë.
Ai argumenton se politika do të kufizonte rëndë zgjedhjen e konsumatorit dhe do të shkatërronte industrinë e automobilave duke i detyruar kompanitë të shkurtojnë dhjetëra mijëra vende pune:
“Ne nuk besojmë në rregullore teknikisht të njëanshme që kufizojnë furnizimin. Si një teknologji e pavarur, lëvizshmëria elektrike çon në një rrugë pa krye – kjo tani është e qartë”, tha ai.
“Dallimet janë thjesht shumë të mëdha, madje edhe vetëm brenda Evropës. Evropës i duhet një industri automobilistike dhe furnizuese me performancë të lartë. Ne po luftojmë për këtë dhe po kundërshtojmë zhvillimet negative”, shtoi ai.
Kjo nuk do të thotë që BMW po injoron dekarbonizimin. Kompania ka investuar më shumë se 10 miliardë euro në Neue Klasse, investimi i saj më i madh i vetëm ndonjëherë.
iX3 i ri udhëheq një valë automjetesh elektrike të ardhshme, përfshirë një limuzinë i3 që do të mbërrijë vitin e ardhshëm. Një iX5 plotësisht elektrik është konfirmuar tashmë, me shumë modele të tjera me emetime zero që do të pasojnë shpejt.
Megjithatë, BMW mbetet e përkushtuar ndaj motorëve me djegie të brendshme, madje edhe atyre me zhvendosje të madhe, siç janë motorët me gjashtë cilindra në linjë dhe V-8 të divizionit M.
Të dy po ripërpunohen për të përmbushur rregulloret Euro 7, duke siguruar një të ardhme për motorët 3.0 dhe 4.4 litra në modelet me performancë të lartë. Edhe motorët me naftë nuk po zhduken, me BMW që tashmë e konfirmon atë për gjeneratën e ardhshme X5 që pritet të dalë në vitin 2026.
Ndërkohë, Toyota planifikon të përdorë motorin e saj të ardhshëm me benzinë për gjithçka. Andrea Carlucci, zëvendëspresidente e Strategjisë së Produkteve dhe Marketingut në Toyota Europe, tha së fundmi: “Ne po përpiqemi ta optimizojmë motorin e ri për çdo lloj aplikimi, qoftë elektrik, hibrid apo hidrogjen”.
Vitin e kaluar, kryetari i Toyota-s, Akio Toyoda, bëri bujë duke parashikuar se automjetet elektrike nuk do të kalonin kurrë një pjesë të tregut global prej 30 përqind.
Sidoqoftë, qasja aktuale e Toyota-s pasqyron atë të BMW-së duke refuzuar të kufizojë artificialisht zgjedhjen e klientit. Nuk po i vë bast të gjitha automjeteve elektrike në kurriz të motorëve me djegie të brendshme, veçanërisht duke pasur parasysh suksesin e saj afatgjatë me hibridet që nga debutimi i Prius në vitin 1997.
Toyota gjithashtu po investon shumë në zgjidhje alternative për të zvogëluar emetimet duke i mbajtur motorët gjallë. Po punon me Mazda-n dhe Subaru-n për të zhvilluar karburante sintetike, neutrale ndaj karbonit dhe me bazë bio.
Kompania madje ka testuar motorë me djegie të brendshme me hidrogjen, duke i pajisur prototipet eksperimentale të GR Yaris dhe GR Corolla me versione të modifikuara të motorit me tre cilindra me turbo 1.6 litra.
Për shkak se BMW dhe Toyota nuk u është dashur kurrë të rishikojnë strategjitë e tyre, të dyja tani gëzojnë një avantazh konkurrues. Shikoni Porsche-n, e cila tani duhet të bëjë investime të papritura për të zëvendësuar Macan-in e gjeneratës së parë me një crossover të ri me benzinë që nuk ishte planifikuar fillimisht.
Po kështu, 718 Boxster dhe Cayman do të marrin përsëri motorë me djegie të brendshme, ndërsa një SUV me tre palë ulëse që fillimisht ishte menduar të ishte vetëm elektrik do të lançohet i pari me motorë konvencionalë.