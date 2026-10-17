BMW-ja nga viti 2030 nuk do të ketë veturë me motor me djegie të brendshme

Prodhuesi gjerman i veturave, BMW, do të jetë gati përballë ndalimeve të veturave me motorë me djegie të brendshme nga viti 2030 e tutje, ndërsa kërkon të diversifikojë gamën e tij me modelet e reja të veturave elektrike, teksa qeveritë kërkojnë të trajtojnë krizën klimatike.
Ndalimet për veturat plotësisht me benzinë dhe me naftë po konsiderohen nga qeveritë dhe pritet të jenë në fuqi afër vitit 2030. Kohët e fundit, Bashkimi Evropian ka propozuar një ndalim të ri për veturat me lëndë djegëse fosile nga 2035 e tutje.
“Ne do të jemi gati për ndalimin e motorëve me djegie të brendshme (ICE). Nëse një rajon, një qytet, një vend merr idenë e ndalimit të ICE-ve, ne kemi një ofertë. BMW Grup nuk është i shqetësuar për këtë. Nëse është ide e mirë është një pyetje tjetër… por ne do të kemi një ofertë”, ka thënë shefi i BMW-së, Oliver Zipse.
Britania tashmë ka propozuar një ndalim më të rreptë, me veturat me benzinë dhe naftë që do të ndalohen nga viti 2030 e tutje dhe kamionë me lëndë djegëse fosile do të ndalohen nga viti 2040. Veturat hibride do të lejohen ende pas këtyre datave dhe veturat ekzistuese me lëndë djegëse fosile do të lejohen, por me synimin për të qenë neutral ndaj karbonit deri në vitin 2050, nuk ka gjasa që kjo të zgjasë përgjithmonë.
Portugalia gjithashtu propozoi një ndalim të ngjashëm për motorët me djegie deri në vitin 2035 në janar.
Po kështu, presidenti amerikan Joe Biden është zotuar të bëjë gjysmën e veturave të SHBA-së elektrike deri në vitin 2030 – një qëllim që mund të jetë pak shumë ambicioz për shkak të mungesës së çipave dhe shkallës së ngadaltë të adoptimit për veturat elektrike ose hibride në vend.
Ndalimet e benzinës janë mbështetur edhe nga figura kryesore në sektorin e veturave.