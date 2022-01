BMW nuk ka përfunduar me motorët me djegie të brendshme, të tjerë të tillë janë në zhvillim

Me vendimin e saj të fundit, BMW po bëhet një oazë për të gjithë fansat me motor me djegie të brendshme, veçanërisht ata të prirur ndaj markave premium gjermane.

Gjegjësisht, ndryshe nga Mercedes, i cili tashmë ka paralajmëruar transformimin e departamentit të zhvillimit të motorëve, dhe Audi, i cili do të lansojë motorin e fundit të ri në vitin 2026, BMW po shikon tendencat aktuale duke qëndruar me të dyja këmbët fort në tokë.

Nëse tashmë kanë luajtur pak sa i përket dizajnit, kur bëhet fjalë për mekanikën dhe makinat shtytëse, bavarezët do të luajnë në dy fronte.

Kreu i zhvillimit të BMW-së, Frank Weber konfirmoi për Auto Motor und Sport se BMW po punon për të zhvilluar një gjeneratë të re të motorëve me benzinë ​​dhe naftë, sepse ata (fansat) kanë nevojë për “motorët me djegie të brendshme”.

Dhe ky nuk është fundi i historisë, kështu që Frank thotë se një numër i motorëve do të zhvillohen, duke përfshirë tetë të mëdhenj: “Kjo është arsyeja pse ne po punojmë për një gjeneratë të re motorësh: benzinë dhe naftë, me gjashtë cilindra dhe tetë cilindra”.

Weber zbulon se gjenerata e re po sjell risi të mëdha teknologjike, veçanërisht në “kokat e cilindrit”.

Ai gjithashtu theksoi se BMW nuk do t’i detyrojë klientët të zgjedhin midis motorëve klasikë me lëndë djegëse fosile dhe shtytjes elektrike sepse “qëllimi i tyre është gjithmonë të ofrojnë automjetet më të qëndrueshme dhe inovative, pavarësisht nga lloji i shtytjes”.