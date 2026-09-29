BMW përgatitet të zbulojë Serinë 3 krejtësisht të re – dhe ka mbetur shumë pak kohë

BMW pritet të prezantojë më 30 shtator në Evropë (ose gjatë mbrëmjes së 29 shtatorit në SHBA) gjeneratën e re të Serisë 3, një model që sjell ndryshime të mëdha në dizajn dhe teknologji.
Sedani i ri do të adoptojë gjuhën e dizajnit “Neue Klasse”, duke u larguar nga grilat e mëdha karakteristike të modeleve të fundit të markës.
Në pjesën e përparme priten grila më të holla dhe më të gjera, ndërsa fenerët do të kenë dy elemente diagonale për dritat e ditës.
Edhe pjesa e pasme do të frymëzohet nga BMW i3, me drita LED dhe një dizajn më modern.
Brenda kabinës, BMW do të sjellë një ndryshim të rëndësishëm me sistemin Panoramic iDrive dhe ekranin e ri të pozicionuar në mënyrë të pjerrët.
Për versionet me motor me djegie, kompania do të përdorë një version të përditësuar të platformës CLAR.
Një nga versionet më interesante do të jetë M350 xDrive, me motor 3.0-litërsh me gjashtë cilindra, sistem mild-hybrid 48 volt dhe rreth 437 kuaj fuqi.
BMW pritet gjithashtu të zhvillojë gjenerata të reja të M3 dhe M4, të cilat sipas raportimeve do të mbërrijnë në vitet në vijim.