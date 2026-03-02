BMW përplaset me Hyundai-n ndërsa shoferët ngatërrojnë korsitë e tyre në një rrethrrotullim në Angli – por kush është fajtor?

Ky është momenti kur një BMW përplaset me një Hyundai dhe e përplas atë nga një rrethrrotullim në një incident që ka ndezur një debat të zjarrtë në internet.
Pamjet e kamerave të kontrollit të incidentit në A1159 në Southend-on-Sea të Anglisë më 20 shkurt tregojnë shoferët që dalin në rrethrrotullim në të njëjtin moment.
Hyundai Comfort blu i vitit 2009 hyn në rrethrrotullim në korsinë e jashtme, ndërsa BMW X6 kalon nëpër korsinë e brendshme.
Dhe duke iu afruar daljes së parë, makina blu sinjalizon djathtas, duke u përpjekur të shmangë daljen.
Megjithatë, makina e bardhë përplaset me makinën blu në daljen e dytë, duke e dërguar atë në mes të rrugës dhe duke u përballur me trafikun që vjen përballë.
Ndërkohë, pasi ndaloi fillimisht, BMW duket se shpejton pas aksidentit.
Një video e aksidentit, e filmuar nga Daniel Wade, është ngarkuar që atëherë në mediat sociale, duke grumbulluar gati një milion shikime dhe mbi 34,400 pëlqime.
Dhe kjo ka shkaktuar një debat të ashpër në internet pasi të dy makinat duket se kanë qenë duke lëvizur në korsitë e gabuara.