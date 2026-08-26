BMW po heq butonat nga makinat: të rinjtë preferojnë të flasin me veturën

BMW po i jep gjithnjë e më shumë lamtumirën butonave fizikë, duke orientuar kabinat e modeleve të reja drejt komandave me zë, ekraneve me prekje dhe kontrolleve haptike.
Sipas kompanisë gjermane, ndryshimi lidhet me mënyrën se si ka evoluar sjellja e konsumatorëve, veçanërisht te gjeneratat e reja. Drejtori i BMW Group Australia, Vikram Pawah, tha se përdorimi i komandave zanore dhe ekraneve me prekje po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm dhe se drejtuesit e rinj janë më të familjarizuar me këto teknologji.
Modelet e gjeneratës së re Neue Klasse, përfshirë i3, iX3 dhe X5/iX5, kanë dukshëm më pak kontrolle fizike se paraardhëset e tyre.
Në vend të butonave tradicionalë, BMW po përdor një kombinim të komandave zanore, ekranit qendror dhe butonave haptikë në timon. Por kjo qasje ka edhe kritikët e saj.
Butonat fizikë kanë një avantazh të madh: mund t’i përdorësh pa i hequr sytë nga rruga. Rregullimi i temperaturës, ndryshimi i volumit apo aktivizimi i një funksioni të makinës mund të bëhen përmes kujtesës muskulore, pa kërkuar menu në ekran.
Ekranet me prekje ofrojnë më shumë mundësi, por për disa veprime të thjeshta mund ta detyrojnë shoferin të shohë ekranin dhe të kalojë nëpër disa menu.
Megjithatë, BMW duket se është e bindur se ky është drejtimi i së ardhmes. Kompania nuk po thotë domosdoshmërisht se butonat janë të këqij, por se gjeneratat e reja po i përdorin gjithnjë e më pak.
Dhe ndryshimi tashmë është i dukshëm: rrotëza legjendare iDrive po zhduket gradualisht. Ajo është hequr tashmë nga modelet kompakte dhe pritet të largohet edhe nga modelet e tjera me kalimin në gjeneratat e reja.
Megjithatë, BMW nuk po i eliminon plotësisht kontrollet fizike. Butonat e xhamave, rregullatori i volumit dhe disa komanda tradicionale ende mbeten.
Në fund, dilema është e thjeshtë: a është më e rëndësishme të flasësh me makinën apo të kontrollosh funksionet e saj me një prekje të vetme?
BMW duket se e ka bërë zgjedhjen e saj: e ardhmja e automobilit do të ketë më shumë zë, më shumë ekran dhe gjithnjë e më pak butona.