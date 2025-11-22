BMW urdhërohet të paguajë 1.9 milion dollarë, pasi dera e mbyllur butësisht e veturës ia lëndoi dorën pronarit të saj në Nju Jork

Është një opsion mjaft i zakonshëm në automjetet luksoze dhe standard në makinat e shtrenjta. Dyert me mbyllje të butë janë një veçori e bukur dhe një mënyrë elegante për të shmangur mbylljen e tyre me përplasje.
U shfaq për herë të parë në W140 Mercedes-Benz S-Class, dhe përfundimisht u bë pjesë e limuzinave tjera në vitet në vijim.
Këto ditë, mund t’i gjesh në automjete luksoze të mesme si BMW Seria 5 dhe X5.
Quaje një truk ose një veçori të dobishme, dyert me mbyllje të butë janë këtu për të qëndruar.
Megjithatë, disa prodhues makinash janë përballur me padi për shkak të lëndimeve nga këto dyer. Në këtë rast, X5 është tema kryesore e padisë së kësaj jave.
Car Complaints mori një rast ku një burrë nga New Yorku humbi majën e gishtit të madh, për shkak të dyerve me mbyllje të butë të X5 të tij të vitit 2013 (E70 LCI).
Sipas faqes së internetit, paditësi “mbështeti dorën e djathtë në kolonën e derës së shoferit me shpinën përballë automjetit dhe derën rreth pak centimetra të hapur”.
BMW argumentoi se nuk është faji i kompanisë nëse dikush nuk i ka tërhequr gishtat nga një derë që mbyllet vetë.
Prodhuesi i automjeteve shtoi: “Paditësi e ka kuptuar që nga fëmijëria, të mos vendosë një gisht ose një pjesë të trupit midis një dere dhe kornizës së derës ndërsa ajo mbyllet”.
Pavarësisht kundërshtimit të BMW-së, juria ia hodhi fajin prodhuesit të automjeteve edhe nëse nuk gjeti ndonjë defekt me makinën në fjalë.
BMW u përpoq të apelonte vendimin, por gjykata e apelit tha se ishte në shkelje të Ligjit të Përgjithshëm të Biznesit të Nju Jorkut për “mosveprim mashtrues”.
Sipas raportit, “BMW dyshohet se ka lënë jashtë në mënyrë mashtruese rreziqet e paditësit që e lë gishtin e madh në rrugën e një dere që mbyllet butësisht, e projektuar për t’u mbyllur mekanikisht vetë”.
Si e tillë, BMW është urdhëruar t’i paguajë paditësit 1.9 milion dollarë. Dëmshpërblimi përbëhej nga 800,000 dollarë për dhimbje dhe vuajtje të kaluara, 850,000 dollarë për dhimbje dhe vuajtje të ardhshme dhe mbi 250,000 dollarë për humbje të të ardhurave.
Përpara kësaj, paditësi pretendonte se përballej me humbjen e deri në 3 milionë dollarëve në të ardhura për shkak të lëndimit.
Kjo nuk është hera e parë që BMW (ose ndonjë prodhues tjetër makinash) përballet me padi të kësaj natyre.