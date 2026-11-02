“Bojkotoni mësimin”- Nga një fakultet në tjetrin, studentët marshojnë në rrugët e Tiranës, kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës

Studentët kanë bojkotuar mësimin ditën e sotme, duke zhvilluar një marshim në disa prej fakulteteve të universiteteve në Tiranë.
Protesta ka nisur nga Universiteti i Arteve, ku studentët janë larguar nga auditorët dhe më pas janë drejtuar drejt Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.
Marshimi ka vijuar te Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Drejtësisë dhe më pas te Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ku u janë bashkuar edhe studentë të tjerë.
Gjatë lëvizjes së tyre, studentët kanë bërë thirrje për bojkotimin e mësimit, ndërsa ndër sloganet e artikuluara kanë qenë “Bojkotoni mësimin” dhe “Rama jep dorëheqjen”.
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