Bora lë pa rrymë disa distrikte, KEDS: Po punojmë që të kthehet në normalitet furnizimi me energji elektrike

Për shkak të borës që filloi të bie sot herët në mëngjes, e shoqëruar me erëra, janë shkaktuar disa dëme, kryesisht në shtylla dhe në përçues elektrikë duke bërë kështu që të ketë probleme me furnizim të rregullt me energji elektrike.

KEDS njofton se distriktet më të prekura janë Ferizaj, Prishtina, Mitrovica dhe Prizreni.

“Ekipet e KEDS-it gjenden në terren dhe po punojnë pandërprerë në mënyrë që ta kthejnë në normalitet gjendjen me furnizim me energji elektrike.

KEDS kërkon mirëkuptim nga konsumatorët dhe i siguron që në një afat sa më optimal do të rikthehet furnizimi i rregullt me energji elektrike”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/