Borxhi kombëtar i SHBA-së kalon për herë të parë 40 trilionë dollarë, dyfishohet që nga viti 2017

Sipas të dhënave të Departamentit të Thesarit, borxhi kombëtar i SHBA-së ka kaluar për herë të parë 40 trilionë dollarë, duke u dyfishuar në më pak se një dekadë, transmeton Anadolu.
Të dhënat e Departamentit të Thesarit treguan se borxhi total publik i papaguar arriti në 40.047 trilionë dollarë, nga 39.987 trilionë dollarë një ditë më parë, treguan
Totali përbëhet nga 32.266 trilionë dollarë borxh të mbajtur nga publiku dhe 7.782 trilionë dollarë borxh ndërqeveritar.
Borxhi federal ishte rreth 19.95 trilionë dollarë kur presidenti Donald Trump mori detyrën për herë të parë në janar të vitit 2017 dhe arriti në 27.75 trilionë dollarë në fund të mandatit të tij të parë.
Më pas, ai u rrit në rreth 36.22 trilionë dollarë gjatë mandatit katërvjeçar të ish-presidentit Joe Biden, përpara se të rritej me 3.8 trilionë dollarë të tjerë që nga rikthimi i Trumpit në detyrë.
Borxhi u rrit me rreth 11.6 trilionë dollarë gjatë dy mandateve të Trumpit dhe me rreth 8.5 trilionë dollarë gjatë presidencës së Bidenit.
Deficitet e vazhdueshme buxhetore, huamarrja e lidhur me pandeminë, shkurtimet e taksave, rritja e shpenzimeve për programet sociale dhe kostot në rritje të interesit kanë kontribuar në këtë rritje.
Ky moment historik pritet të shtojë shqetësimet për qëndrueshmërinë fiskale të SHBA-së, pasi kostot e shërbimit të borxhit zënë një pjesë gjithnjë e më të madhe të të ardhurave federale.