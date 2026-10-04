Bosnjë e Hercegovina në zgjedhje: Qytetarët votojnë për anëtarët e presidencës dhe parlamentin

Sot në Bosnjë e Hercegovinë u hapën kutitë e votimit për zgjedhjet e përgjithshme, ku më shumë se 3,4 milionë votues të regjistruar kanë të drejtë të zgjedhin drejtuesit e rinj dhe deputetët në disa nivele të qeverisjes, raporton Anadolu.
Qendrat e votimit u hapën në orën 7:00 sipas kohës lokale dhe do të mbyllen në orën 19:00, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (CIK).
Gjithsej 3.414.364 votues kanë të drejtë vote në zgjedhjet që mbahen çdo katër vjet.
Votuesit do të zgjedhin anëtarin boshnjak, kroat dhe serb të Presidencës treanëtarëshe të Bosnjë e Hercegovinës, si dhe deputetët e Asamblesë Parlamentare në nivel shtetëror.
Ata do të zgjedhin gjithashtu deputetët e Dhomës së Përfaqësuesve të Federatës së Bosnjë e Hercegovinës, njëra nga dy njësitë përbërëse të vendit. Tjetra është Republika Sërpska.
Votuesit do të zgjedhin gjithashtu presidentin dhe nënkryetarët e Republikës Sërpska, si dhe anëtarët e dhjetë kuvendeve kantonale në Federatë.
Në total do të zgjidhen 518 zyrtarë.
Bosnjë e Hercegovina ka një sistem kompleks politik të përcaktuar me Marrëveshjen e Paqes të Dejtonit të vitit 1995, e cila i dha fund luftës së viteve 1992-1995.
Vendi përbëhet nga Federata e Bosnjë e Hercegovinës dhe Republika Sërpska, si dhe Rrethi vetëqeverisës i Bërçkos.
– 10 kandidatë garojnë për Presidencën treanëtarëshe
Dhjetë kandidatë garojnë për tre vendet në Presidencë.
Votuesit në Federatë mund të votojnë për një anëtar boshnjak ose kroat të Presidencës, ndërsa votuesit në entitetin Republika Sërpska zgjedhin anëtarin serb.
Për postin e anëtarit boshnjak garojnë mbajtësi aktual i detyrës Denis Beqiroviq, Bakir Izetbegoviq, Semir Efendiq dhe Fahrudin Radonçiq.
Për postin e anëtarit kroat garojnë Darijana Filipoviq, Zdenko Luçiq dhe Slaven Kovaçeviq, ndërsa për postin e anëtarit serb garojnë mbajtësja aktuale e postit Zhelka Cvijanoviq, Marinko Bozhoviq dhe Nebojsha Vukanoviq.
Dymbëdhjetë kandidatë garojnë gjithashtu për postin e presidentit të Republikës Sërpska.
CIK-u ka miratuar pjesëmarrjen e 75 partive politike, 29 koalicioneve dhe katër kandidatëve të pavarur.
Më shumë se 7.000 kandidatura janë regjistruar në të gjitha nivelet e qeverisjes.
– Teknologjia e re zgjedhore përdoret për herë të parë
Zgjedhjet shënojnë gjithashtu përdorimin e parë në gjithë vendin të teknologjisë së re të votimit, e krijuar për të përmirësuar identifikimin e votuesve, numërimin e fletëve të votimit dhe transmetimin e rezultateve.
Verifikimi biometrik i votuesve, skanerët e fletëve të votimit dhe sistemet e mbikëqyrjes me video po përdoren në rreth 4.500 qendra votimi.
Pas verifikimit të identitetit, votuesit do t’i nënshtrohen verifikimit përmes gjurmëve të gishtërinjve. Votimi do të vazhdojë të bëhet me fletë votimi në letër, të cilat do të skanohen para se të vendosen në kutitë e votimit.
Të dhënat nga fletët e skanuara do t’i transmetohen drejtpërdrejt CIK-ut, duke mundësuar publikimin e rezultateve paraprake dhe jo të plota rreth orës 20:00, më herët se në zgjedhjet e mëparshme.
Fletët e votimit do të numërohen gjithashtu manualisht.
Komisioni Zgjedhor ka deklaruar se do të kryhen kontrolle shtesë nëse ka mospërputhje të konsiderueshme mes rezultateve të skanuara dhe atyre të numëruara manualisht. Nëse mospërputhja vazhdon, numërimi manual do të pranohet si rezultat zyrtar.
– Votimi jashtë vendit
Edhe boshnjakët që jetojnë jashtë vendit po marrin pjesë në zgjedhje.
Gjithsej 48.078 votues janë regjistruar për të votuar me postë, një nga nivelet më të ulëta të regjistrimit të diasporës në ciklet e fundit zgjedhore.
Votimi po zhvillohet gjithashtu në 20 misione diplomatike dhe konsullore të Bosnjë e Hercegovinës në 13 vende, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Kroacinë, Serbinë, Slloveninë, Zvicrën, Belgjikën, Danimarkën, Suedinë, Holandën, Norvegjinë, SHBA-në, Katarin dhe Jordaninë.
Numri i votuesve të regjistruar është pak më i lartë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022, kur në listën zgjedhore ishin 3,37 milionë persona.
Në zgjedhjet e vitit 2022, Beqiroviq u zgjodh anëtar boshnjak i Presidencës, Zhelko Komshiq anëtar kroat dhe Cvijanoviq anëtare serbe.
Bosnjë e Hercegovina shpalli pavarësinë në vitin 1992, ndërsa zgjedhjet e para pas luftës u mbajtën në shtator të vitit 1996.