Brazili kundër SHBA-së: Embargoja ndaj Kubës është e “paligjshme”

Në udhëtimin e tij të parë në Kubë që nga marrja e presidencës së Brazilit për herë të tretë, Luiz Inacio Lula da Silva e quajti embargon e SHBA-së ndaj ishullit “të paligjshme” ndërsa kritikoi gjithashtu përfshirjen e qeverisë së ishullit në listën e atyre që mbështesin “terrorizmin”.

Ish-presidenti republikan i SHBA-së, Donald Trump, e kishte përfshirë kombin ishull në mesin e vendeve që Uashingtoni i akuzon për mbështetje të “terrorizmit”. Megjithëse administrata e pasardhësit demokrat Joe Biden ndryshoi masa të tjera të epokës së Trump, Havana nuk u hoq nga ajo listë.

“Kuba mbron për një qeverisje më të drejtë globale. Dhe deri më sot bëhet fjalë për një embargo të paligjshme ekonomike”, theksoi Lula në fjalimin që hapi samitin e G77 dhe Kinës në Havanë. “Brazili kundërshton çdo masë të njëanshme shtrënguese.”

“Ne kundërshtojmë përfshirjen e Kinës në listën e shteteve që mbështesin terrorizmin”, shtoi ai.

Këto deklarata Lula i bëri pak orë para nisjes për në Nju Jork, ku do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe do të zhvillojë bisedime dypalëshe me Joe Biden.

Kuba ka protestuar vazhdimisht për përfshirjen në këtë listë të zezë dhe ka denoncuar embargon prej dekadash. Bashkimi Evropian, partneri kryesor tregtar i ishullit, gjithashtu ka kritikuar vazhdimisht bllokadën ekonomike të SHBA-së. Qeveria kubane dhe kritikët e tjerë të sanksioneve theksojnë se embargoja pengon aksesin në ushqim, ilaçe dhe sende të tjera kritike për zhvillimin e vendit.

Administrata Biden ka argumentuar më parë se ligji amerikan parashikon përjashtime dhe leje për eksportin ose importin e ushqimit, ilaçeve dhe artikujve të tjerë thelbësorë.