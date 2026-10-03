Brazili përballë zgjedhjeve historike, përplasja e ashpër mes Lula da Silvës dhe Flávio Bolsonaros rrit tensionet politike

Brazili po hyn në një nga periudhat më të tensionuara politike në historinë e tij demokratike, ndërsa po përgatitet për zgjedhjet presidenciale. Konfrontimi kryesor zhvillohet midis presidentit në detyrë, progresistit Luiz Inácio Lula da Silva, dhe senatorit evangjelik të krahut të djathtë Flávio Bolsonaro, i cili është djali më i madh i ish-Presidentit Jair Bolsonaro.
Mungesa e plotë e dialogut dhe retorika e ashpër nga të dyja palët e kanë çuar klimën politike në paktin e ekstremit. Sulmet personale dhe fyerjet e ndërsjella detyruan edhe anulimin e debatit tradicional televiziv në rrjetin Globo TV, një ngjarje e paprenedencë në historinë e vendit.
“I poshtër dhe frikacak,” e ka cilësuar sfiduesi i krahut të djathtë presidentin në detyrë, ndërsa përgjigjja e Lula da Silvës ishte e menjëhershme duke e etiketuar kundërshtarin si “të skualifikuar, pa të kaluar apo të ardhme”.
Proprojeksionet e sondazheve dhe balotazhi i 25 tetorit
Sipas matjeve më të fundit të kryera nga instituti Datafolha, raundi i parë nuk pritet të nxjerrë një fitues përfundimtar, duke e bërë balotazhin e 25 tetorit skenarin më realist.
Prania e kandidatëve më të vegjël të krahut të djathtë krijon mundësinë e një barazimi teknik në raundin e dytë, ku zgjedhja e presidentit të 40-të të Brazilit mund të vendoset nga një diferencë minimale votash.
Alarm për sigurinë, rreziku i trazirave dhe tensionet ndërkombëtare
Aktivizimi i skenarit të një fitoreje me diferencë të ngushtë ka ngritur shqetësime për reagime të dhunshme në rrugë, ngjashëm me traziat e janarit 2023 në Brasilia. Në të njëjtën kohë, janë rritur tensionet diplomatike për shkak të dyshimeve për ndërhyrje nga jashtë.
Prokurori i Përgjithshëm i Unionit Brazilian ka nisur verifikimet lidhur me financimet e mundshme amerikane ndaj krahut të djathtë.
Presidenti Lula ka deklaruar se shteti është i gatshëm t’i përgjigjet çdo tentative për destabilizim apo ndërhyrje të huaj.
Misionet diplomatike të SHBA-së dhe Australisë kanë kaluar në regjim pune në distancë për shkak të kërcënimeve të sigurisë, ndërsa Gjykata Supreme u izolua përkohësisht pas një alarmi të rremë për bombë. /tema