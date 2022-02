Bregu Perëndimor – Mijëra persona protestojnë kundër vrasjes së 3 të rinjve palestinezë nga Izraeli

Mijëra njerëz morën pjesë në funeralin e tre palestinezëve të vrarë nga forcat izraelite në qytetin e pushtuar të Nablusit në Bregun Perëndimor.

Palestinezët u mblodhën jashtë spitalit Rafidiye, në pritje të funeralit të Edhem Mebruka, Mohammed Ed-Dahil dhe Ashraf Mubsalat, të cilët u vranë nga forcat speciale në një operacion të ushtrisë izraelite dje në Nablus.

Duke reaguar ndaj pushtimit të territoreve palestineze dhe ushtrisë izraelite, palestinezët hodhën slogane: “Pse koordinimi me Izraelin (për udhëheqjen palestineze)? Tyta e ushtrisë së tij është kthyer nga ne”, “Ne vijmë tek ju martir me jetën dhe gjakun tonë”.

Trupat e tre palestinezëve u transportuan nga mijëra të pranishëm në sheshin e qytetit pasi u morën nga spitali dhe pastaj u varrosën në varrezat në Nablus.

Grupet politike palestineze bënë thirrje për një grevë të përgjithshme sot në përgjigje të vrasjes së tre palestinezëve në qytetet e Bregut Perëndimor të okupuara, Ramallah, Tulkerim dhe Nablus.

Kolonët izraelitë u mblodhën jashtë vendbanimit të paligjshëm hebre pranë qytetit të Nablusit dhe festuan me flamuj izraelitë.

Ndërkohë, Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) reagoi ndaj forcave izraelite që hapën zjarr në qytetin e pushtuar të Nablusit në Bregun Perëndimor, duke vrarë tre palestinezë.

Forcat izraelite vranë “qëllimisht” palestinezë, tha OBI në llogarinë e saj në Twitter.

Në deklaratë thuhej: “Ky krim i urryer, në të cilin forcat pushtuese izraelite vranë tre të rinj palestinezë, u zhvillua në kontekstin e ekzekutimeve në terren kundër popullit palestinez dhe një politike të vrasjeve me paramendim.”

Duke dënuar incidentin në Nablus, deklarata vuri në dukje se Izraeli kishte shkelur qartë ligjin ndërkombëtar dhe Konventën e Katërt të Gjenevës.

Deklarata i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që “të marrë përsipër përgjegjësitë e tij ligjore dhe politike, të bëjë presion mbi Izraelin që të ndalojë këto krime, ta mbajë atë përgjegjës për të gjitha shkeljet e tij, politikat raciste dhe të sigurojë mbrojtje ndërkombëtare për popullin palestinez”.

Ministria palestineze e Shëndetësisë njoftoi dje se forcat izraelite hapën zjarr ndaj tre palestinezëve në qytetin e Nablusit, duke i vrarë ata.

Dëshmitarët raportuan gjithashtu se forcat speciale izraelite bastisën lagjen Al-Mahfiye në Nablus me automjete civile dhe kryen një sulm me armë, duke ndaluar një automjet me palestinezë.

Ministria izraelite e Mbrojtjes tha se palestinezët e vrarë ishin “tre anëtarë të një celule terroriste që kreu një sërë aktesh të armatosura rreth Nablusit”. /trt