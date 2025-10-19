Brembo “bëhet ekologjik”, sjell disqet e para të frenave të bërë nga alumini qind për qind i ricikluar

Pas më shumë se pesë vitesh kërkimi dhe zhvillimi, Brembo zyrtarisht ka filluar të përdorë një aliazh të bërë nga alumini qind për qind i ricikluar në prodhimin e disqeve të frenave.
Kompania e konsideron këtë një hap kyç në zhvillimin e saj të qëndrueshëm dhe projekti u lansua në vitin 2020, me qëllim përmirësimin e profilit mjedisor të prodhimit të saj. Në një deklaratë, ata shpjeguan pak më shumë rreth të gjithë procesit.
“Analiza e ciklit të plotë të prodhimit ndihmoi në identifikimin e fushave kryesore ku përmirësimet mund të kenë ndikimin më të madh. Aftësia unike e aluminit për t’u ricikluar pafundësisht pa humbje të cilësisë e bëri atë një fokus të natyrshëm, duke ofruar potencial të konsiderueshëm për uljen e ndikimit mjedisor”, tha Brembo.
Ky informacion shkaktoi një kërkim të detajuar për alternativa. Ekipi hetoi aliazhet e ndryshme të disponueshme në tregun global, duke kërkuar një zgjidhje që mund të garantonte të njëjtën forcë mekanike dhe derdhje si materiali origjinal, por me emetime dukshëm më të ulëta të CO₂.
Përveç kësaj, Brembo i dha përparësi gjetjes së një aliazh të disponueshëm në të gjitha rajonet, ku kompania ka objekte prodhimi, transmeton Telegrafi.
Pas kërkimeve dhe testimeve të gjera, ata gjetën zgjidhjen ideale: një aliazh të bërë tërësisht nga alumini i ricikluar. Duke përdorur këtë aliazh, emetimet e CO₂ gjatë gjithë ciklit jetësor të disqeve mund të reduktohen me 70% krahasuar me aliazhet konvencionale.
Kalimi në materialin e ri kërkoi një rivlerësim të produktit dhe një përditësim të procesit të prodhimit. Një ridizajnim dhe riindustrializim gjithëpërfshirës u lansua për të siguruar që zgjidhja e re të mund të zbatohej globalisht në të gjitha fabrikat e Brembo-s, me cilësinë dhe performancën më të lartë.
Kjo përpjekje tani po jep fryte – Brembo, në rolin e saj si furnizues, ka filluar të dorëzojë produkte për një nga klientët e saj më të mëdhenj, dhe tranzicioni është duke u zhvilluar në të gjitha tregjet.