Britani – Alarm maksimal pas mbërritjes së stuhisë ”Antoni” – VIDEO

Një paralajmërim për rrezik jete u lëshua në Britaninë e Madhe, pasi stuhia ”Antoni” goditi disa pjesë të vendit duke sjellë shi të dendur dhe erëra të forta.

”Rënia e pemëve, rrëshqitjet dhe strukturat e papërshtatshme të ndërtesave janë disa nga rreziqet që njerëzit duhet të kenë kujdes”, tha Zyra Meteorologjike britanike.

”Fluturimi i sendeve mund të çojë në lëndime ose rrezik për jetën”, shtoi ajo.

Ky alarm është në fuqi për zonat jugperëndimore të Anglisë dhe Uellsit deri sonte në orën 19:00.

Ndërkohë një paralajmërim i verdhë për stuhi është lëshuar deri në orën 22:00 për Anglinë Juglindore dhe Anglinë Lindore.

Një numër njerëzish janë evakuuar nga shtëpitë e tyre në North Yorkshire për shkak të përmbytjeve, pas shiut të dendur.

Policia e Cleveland tha se banorët në Loftus dhe Carlin How u evakuuan dhe shërbimi zjarrfikës dhe autoriteti lokal po mbështesin të prekurit.

”Tetë persona u evakuuan nga shtëpitë e tyre në Clontarf, Dublin, për shkak të përmbytjeve”, tha Brigada e Zjarrfikësve të Dublinit.

Meteorologu i Met Office Tom Morgan tha se stuhia, e cila është e para që emërohet nga Met Office këtë sezon, mund të shohë erëra deri në 110 km/h.

”Për gushtin kjo është shumë e pazakontë”, tha Met Office.

Zonat brenda paralajmërimit të verdhë për stuhi mund të shohin 15 deri në 25 mm shi në më pak se një orë dhe 30 deri në 40 mm në dy deri në tre orë. /atsh

⛈️ Weather warnings were put in place for parts of the country including the south and southwest as Storm Antoni swept in.

Read more 👉 https://t.co/OJsTQeKHRs pic.twitter.com/XWCb36fBsT

— Sky News (@SkyNews) August 5, 2023