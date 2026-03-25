Britania dhe Turqia nënshkruajnë marrëveshje të mbështetjes teknike për avionët “Eurofighter”

Britania dhe Turqia nënshkruan sot marrëveshje të re që mbulon mirëmbajtjen dhe mbështetjen operacionale të avionëve luftarakë “Eurofighter Typhoon” ndërsa lidhjet mbrojtëse midis dy vendeve vazhdojnë të forcohen, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u finalizua në Londër gjatë një vizite midis ministrit turk të Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler dhe sekretarit britanik të Mbrojtjes, John Healey. Marrëveshja përqendrohet në mbështetjen teknike dhe logjistike për avionët në kuadër të projektit “Eurofighter Typhoon”, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë.
Gjatë bisedimeve të tyre, dy shefat e mbrojtjes diskutuan gjithashtu për bashkëpunim më të gjerë. Zyrtarët konfirmuan se një kontratë e veçantë që mbulon prokurimin e avionëve, pajisjeve dhe municioneve të lidhura me programin ishte nënshkruar tashmë tetorin e kaluar.
Marrëveshja e fundit synon të sigurojë mirëmbajtjen afatgjatë dhe gatishmërinë operacionale të avionëve luftarakë. Të dyja palët thanë se ishin të përkushtuara për të forcuar më tej bashkëpunimin në mbrojtje në vitet e ardhshme.
Vitin e kaluar, Turqia nënshkroi marrëveshje prej 8 miliardë funtesh (10.7 miliardë dollarë) me Mbretërinë e Bashkuar për të blerë 20 avionë luftarakë “Eurofighter Typhoon”.
Britania, një partnere kryesore në programin “Eurofighter”, ka qenë mbështetësja më e zëshme e Turqisë dhe marrëveshja erdhi pas muajsh negociatash midis dy kryeqyteteve, pasi Turqia kapërceu një veto gjermane për shitjen në vitin 2024.