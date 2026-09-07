Britania do të shpallë masa gjithëpërfshirëse mes zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor

Kryeministri britanik, Andy Burnham dënoi sot zgjerimin e papranueshëm të vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përsëritur se Britania e Madhe do të përgjigjet me “masa gjithëpërfshirëse” së shpejti, transmeton Anadolu.
Në një bisedë telefonike me Emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, Burnham tha se ai është i fokusuar në sigurimin e de-përshkallëzimit në Lindjen e Mesme dhe mbështetjen e partnerëve në rajon për të ndihmuar në rivendosjen e stabilitetit dhe sigurisë.
Burnham kujtoi se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të shpallë masa në përgjigje të numrit në rritje të vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha zyra e tij në një deklaratë.
“Duke iu kthyer situatës në Izrael dhe Gaza, kryeministri tha se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor është i papranueshëm dhe përcaktoi se si Britania e Madhe do të shpallë masa gjithëpërfshirëse si përgjigje në kohën e duhur”, thuhet në deklaratë.
Dyshja diskutoi për fushat ku Mbretëria e Bashkuar dhe Katari mund të thellojnë bashkëpunimin, përfshirë biznesin dhe investimet dhe energjinë e pastër.
Kjo vjen në mes të një përshkallëzimi të vazhdueshëm të sulmeve nga okupuesit izraelitë dhe operacionet ushtarake izraelite në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që nga shpërthimi i gjenocidit të Gazës në tetor 2023, krahas aktivitetit të zgjeruar të vendbanimeve ilegale, ndërtimit të rrugëve dhe kufizimeve në lëvizjen palestineze.
OKB-ja tha në gusht se dhuna nga okupuesit izraelitë ka arritur “nivele të paprecedentë”, me më shumë se 1.430 sulme që kanë rezultuar në viktima ose dëme materiale të dokumentuara në vitin 2026 deri nga fillimi i gushtit.
Rreth 750 mijë okupues jetojnë në 156 vendbanime të paligjshme dhe 360 qendra vendbanimesh në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, dhe kryejnë sulme pothuajse çdo ditë që synojnë zhvendosjen me forcë të palestinezëve nga toka e tyre, sipas shifrave palestineze.