Britania e Madhe ka miliarda në kontrata me kompani të lidhura me vendbanimet ilegale izraelite

Një hetim i Al Jazeera ka zbuluar se paratë publike britanike po rrjedhin drejt kompanive të lidhura me vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas hetimit, kompanitë që kanë lidhje me vendbanimet izraelite kanë marrë kontrata me vlerë miliarda nga institucionet publike në Mbretërinë e Bashkuar.
Të dhënat ngrenë pikëpyetje mbi përdorimin e fondeve publike britanike dhe marrëdhëniet ekonomike të Londrës me kompani që operojnë ose kanë lidhje me vendbanimet izraelite, të cilat konsiderohen të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar. /mesazhi