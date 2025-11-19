Britania gjurmon “anijen spiune” ruse pranë Skocisë dhe paralajmëron Moskën: Jemi gati

Një anije ruse për mbledhjen e inteligjencës është monitoruar pak jashtë ujërave territoriale të Mbretërisë së Bashkuar pranë Skocisë, tha sot sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, duke paralajmëruar Moskën se “Britania është gati” për çdo përshkallëzim të mëtejshëm, transmeton Anadolu.
Duke folur në Zyrën e Kryeministrit në “Downing Street”, Healey tha: “Anije ruse spiune ‘Yantar’ është buzë ujërave të Mbretërisë së Bashkuar në veri të Skocisë, pasi ka hyrë në ujërat më të gjera të Mbretërisë së Bashkuar gjatë disa javëve të fundit”.
“Kjo është një anije e projektuar për mbledhjen e inteligjencës dhe hartëzimin e kabllove tona nënujore. Ne vendosëm një fregatë të Marinës Mbretërore dhe avionë të RAF (Forcave Ajrore Mbretërore) për të monitoruar dhe ndjekur çdo lëvizje të kësaj anijeje, gjatë së cilës ‘Yantar’ drejtoi lazerë drejt pilotëve tanë”, tha sekretari britanik i Mbrojtjes.
“Ky veprim rus është thellësisht i rrezikshëm dhe kjo është hera e dytë këtë vit që kjo anije ‘Yantar’ është vendosur në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar. Pra, mesazhi im për Rusinë dhe (presidentin Vladimir) Putin është ky: ne ju shohim, ne e dimë se çfarë po bëni dhe nëse ‘Yantar’ udhëton drejt jugut këtë javë, ne jemi gati”, paralajmëroi Healey.
“Kjo është hera e parë që dëgjojmë këtë veprim nga ‘Yantar’ të drejtuar kundër RAF Britanike. Ne e marrim jashtëzakonisht seriozisht”, tha ai.
“Ne kemi opsione ushtarake të gatshme nëse ‘Yantar’ ndryshon kursin”, shtoi Healey, megjithëse tha se nuk do t’i specifikonte ato për arsye sigurie. Healey tha se herën e fundit që “Yantar” ishte në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar, ushtria britanike nxori në sipërfaqe një nëndetëse sulmi me energji bërthamore pranë anijes “që ata nuk e dinin se ishte atje”.
– “Bota është më pak e parashikueshme”
Healey e përdori incidentin për të përcaktuar atë që ai e përshkroi si një mjedis global sigurie që po përkeqësohet me shpejtësi. Ai u tha gazetarëve: “Bota jonë po ndryshon. Është më pak e parashikueshme, është më e rrezikshme”.
“Dhe vetëm gjatë vitit të fundit, kemi parë luftën Izrael-Iran që e çon Lindjen e Mesme në prag të greminës, shpërthimin e konfliktit të armatosur midis Indisë dhe Pakistanit, spiunët kinezë që synojnë demokracinë tonë në vend, Putinin që e përshkallëzon edhe më tej luftën e tij në Ukrainë”, tha ai.
“Gjatë këtij viti të fundit, kemi parë qiellin e Evropës të prekur nga ndërprerjet e fluturimeve me dronë, kemi parë dyfishimin e ndërhyrjeve ruse në hapësirën ajrore të NATO-s dhe kemi parë 90 mijë sulme kibernetike vetëm në sistemin mbrojtës të Mbretërisë së Bashkuar”, potencoi Healey.
Ai e përshkroi këtë si “epokë të re kërcënimi” që “kërkon epokë të re mbrojtjeje, epokë të fuqisë së fortë”.