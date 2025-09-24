Britania i bën thirrje Serbisë të sjellë para drejtësisë Radoiçiqin e autorët e tjerë të sulmit në Banjskë

Ambasada britanike ka përkujtuar sot sulmin terrorist në Banjskë, i cili la të vrarë heroin Afrim Bunjakun.
Në reagimin e saj, Ambasada ka nënvizuar se kujtimi për Bunjakun vazhdon të mbetet i gjallë dhe se sakrifica e tij është një dëshmi e trimërisë dhe profesionalizmit të Policisë së Kosovës, e cila më 24 shtator të vitit 2023 arriti të rikthente rendin dhe sigurinë.
Megjithatë, Ambasada ka rikujtuar se personat përgjegjës për sulmin ende nuk janë përballur me drejtësinë dhe ka bërë thirrje që të merren hapa të menjëhershëm nga autoritetet përkatëse.
“Autorët, përfshirë Milan Radoiçiqin, ende nuk janë arrestuar dhe sjellë para drejtësisë. Ne përsëri u bëjmë thirrje autoriteteve serbe që të veprojnë sa më shpejt në këtë drejtim”, thuhet në njoftim.