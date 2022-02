Britania njoftoi “pakon më të ashpër” të sanksioneve ndaj bankave dhe kompanive ruse

Britania ka njoftuar sanksione të reja që synojnë bankat, kompanitë, subjektet dhe individët rusë, raporton Anadolu Agency (AA).

Kryeministri britanik Boris Johnson i përshkroi sanksionet si “pakoja më e madhe dhe më e rëndë” e sanksioneve “që Rusia ka parë ndonjëherë”, pasi Moska filloi një ndërhyrje ushtarake në Ukrainë.

Duke dhënë një deklaratë në dhomën e ulët të parlamentit Britanik, Johnson tha se presidenti rus Vladimir Putin ishte një “agresor gjakatar që beson në pushtimin perandorak” dhe ishte “gjithmonë i vendosur për të sulmuar fqinjin e tij, pavarësisht se çfarë do të bënim ne”.

Putin “nuk do të jetë kurrë në gjendje të pastrojë gjakun e Ukrainës nga duart e tij”, tha ai, duke shtuar se ai do të “dënohet” në sytë e botës dhe historisë.

Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të shënjestrojë të gjitha bankat kryesore ruse, pesë oligarkë dhe më shumë se 100 kompani dhe individë.

Mbretëria e Bashkuar do të ngrijë aktivet e të gjitha bankave kryesore ruse javën e ardhshme, tha kryeministri, por theksoi se menjëherë do të ketë “ngrirje të plotë të aktiveve” të VTB Bank.

Kompania ruse e mbrojtjes Rostec do të goditet gjithashtu nga sanksionet e reja. Johnson paralajmëroi ligje për të bllokuar kompanitë kryesore ruse për të mbledhur financa si dhe për të ndaluar shtetin rus të rrisë borxhin sovran në tregjet britanike.

Ai tha se Mbretëria e Bashkuar do të zgjasë sanksionet ndaj Bjellorusisë për shkak të ofrimit të ndihmës në ndërhyrjen ushtarake në Ukrainë.

Kryeministri tha gjithashtu se avionëve shtetërorë rusë Aeroflot do t’u ndalohet aterimi në Mbretërinë e Bashkuar.

Në fillim të kësaj jave, Britania e Madhe kishte njoftuar sanksione kundër pesë bankave ruse dhe individëve të ndryshëm.

Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të “kundërshtojë stuhinë e gënjeshtrave dhe dezinformatave të Kremlinit duke thënë të vërtetën për Putinin që përzgjedh luftën dhe agresionin e tij luftarak dhe ne do të punojmë me aleatët tanë për nevojën urgjente për të mbrojtur vendet e tjera evropiane që nuk janë anëtare të NATO-s dhe të cilat mund të bëhen shënjestra të skemës së përmbysjes dhe agresionit të Putinit”.

Kryeministri tha se ka bërë thirrje për një takim të liderëve të NATO-s, “i cili do të zhvillohet nesër dhe unë do të mbledh vendet që kontribuojnë në forcën e përbashkët ekspeditare, e cila udhëhiqet nga Mbretëria e Bashkuar dhe përbëhet nga vende anëtare të NATO-s dhe vende që nuk janë anëtare”. /aa