Britania pranon të lejojë SHBA-në të përdorë bazat për sulme ndaj objektivave iraniane që synojnë Ngushticën e Hormuzit

Mbretëria e Bashkuar ka miratuar zgjerimin e qasjes së Shteteve të Bashkuara në bazat britanike për operacione që synojnë aftësitë raketore të Iranit, të cilat kërcënojnë lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, njoftoi Downing Street, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë qeveritare thuhet se në një takim të së premtes, ministrat e kabinetit “konfirmuan se marrëveshja për përdorimin e bazave britanike nga SHBA-ja në kuadër të vetëmbrojtjes kolektive të rajonit përfshin edhe operacione mbrojtëse amerikane për të dobësuar vendndodhjet dhe kapacitetet raketore që po përdoren për të sulmuar anijet në Ngushticën e Hormuzit”.
Qeveria theksoi se “parimet që qëndrojnë pas qasjes së Mbretërisë së Bashkuar ndaj konfliktit mbeten të njëjta”, duke bërë thirrje për “shpërshkallëzim urgjent dhe një zgjidhje të shpejtë të luftës”.
Ministrat e kabinetit “dënuan zgjerimin e objektivave nga ana e Iranit për të përfshirë edhe transportin ndërkombëtar detar. Ata ranë dakord se sulmet e pamatura të Iranit, përfshirë ndaj anijeve me flamur britanik (Red Ensign) dhe atyre të aleatëve të afërt dhe partnerëve të Gjirit, rrezikojnë ta shtyjnë rajonin edhe më thellë në krizë dhe të përkeqësojnë ndikimin ekonomik që po ndihet në Mbretërinë e Bashkuar dhe në mbarë botën”.
Duke shkruar në rrjetin social amerikan X, liderja e opozitës konservatore Kemi Badenoch e quajti vendimin “kthesa më e madhe e mundshme”.
Që nga fillimi i ofensivës me intensitet të lartë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më 28 shkurt, Mbretëria e Bashkuar ka kaluar nga një refuzim fillestar për dhënien e qasjes në baza në një fazë integrimi të thellë logjistik dhe operacional.
“Ndërsa ndërmarrim veprimet e nevojshme për të mbrojtur veten dhe aleatët tanë, nuk do të përfshihemi në luftën më të gjerë”, tha kryeministri Keir Starmer të hënën, duke shtuar se qeveria britanike do të vazhdojë të punojë për t’u dhënë fund luftimeve.
Megjithatë, roli në zgjerim i Britanisë në konflikt ka nxitur debat në rritje mbi faktin nëse ky distancim po bëhet gjithnjë e më i vështirë për t’u ruajtur.
Tensionet rajonale në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri tani rreth 1.300 persona, përfshirë edhe ish-udhëheqësin suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa në gjithë rajonin dhe në mënyrë efektive e ka mbyllur për shumicën e anijeve Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyç e transportit.