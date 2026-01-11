Brugge miraton xhaminë e parë zyrtare, duke shënuar një moment historik për myslimanët

Qyteti belg i Brugges ka dhënë dritën jeshile për ndërtimin e xhamisë së parë zyrtare, duke shënuar një hap të rëndësishëm për komunitetin mysliman lokal. Ky vendim erdhi pas miratimit të lejes për ndryshimin e përdorimit të një ndërtese ekzistuese në Hertogenstraat 73, që do të transformohet në një qendër islame kulturore dhe xhami.
Xhamia e re nuk do të jetë vetëm një vend lutjeje. Plani parashikon që të përfshijë: Klasa mësimore për edukimin fetar dhe kulturor, bibliotekë me literaturë islame dhe materiale edukative, hapësira takimesh dhe aktivitete komunitare
Ky hap synon të krijojë një vend zyrtar dhe të hapur për myslimanët në Brugges, për herë të parë.
Vendimi i autoriteteve lokale nuk kaloi pa kundërshti. Disa banorë shprehën shqetësime për zhurmën dhe trafikun, ndërsa partia opozitare Vlaams Belang bëri ankim në gjykatë për të ndaluar zbatimin e projektit. Megjithatë, qyteti siguroi se janë marrë masa për të adresuar shqetësimet e banorëve dhe projekti mund të ecë përpara, pasi të vendoset përfundimisht nga gjykata.
Ky projekt nuk është vetëm ndërtim i një xhamie, por një simbol i bashkëjetesës dhe i diversitetit fetar në qytet. Për komunitetin mysliman, kjo është një mundësi për të pasur një qendër të njohur zyrtarisht për lutje dhe aktivitete kulturore, duke forcuar lidhjet me qytetin dhe komunitetin lokal. /islamgjakova
