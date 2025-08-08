Bullgaria hap hetime për vrasjen e zyrtarit bullgar të OKB-së në sulmin izraelit në Gaza

Bullgaria ka hapur procedura paraprake për vdekjen e Kapitenit Marin Marinov, një zyrtar bullgar i sigurisë i Kombeve të Bashkuara i vrarë në një sulm izraelit me tank në Rripin e Gazës më herët këtë vit, raportoi media lokale, transmeton Anadolu.
Zyra e Prokurorit të Qytetit të Sofjes ka nisur hetimin më 19 maj pas një ankese zyrtare nga avokati Minço Spasov, tha portali i lajmeve “Novinite”.
Marinov u vra më 19 mars kur një tank izraelit thuhet se shënjestroi një bujtinë të OKB-së në qytetin qendror të Gazës, Deir al-Balah, sipas një raporti hetimor nga “The Washington Post”. Pesë persona të tjerë u plagosën në të njëjtin sulm.
Autoritetet bullgare po hetojnë incidentin sipas Nenit 116 të Kodit Penal, i cili mbulon vrasjen e një personi nën mbrojtje ndërkombëtare.
Më 24 prill, ushtria izraelite pranoi zyrtarisht se vdekja e Marinovit u shkaktua nga një predhë tanku e qëlluar nga forcat izraelite.
Sulmi bëri që Kombet e Bashkuara të tërhiqnin rreth 30 anëtarë të stafit ndërkombëtar nga Gaza për shkak të shqetësimeve në rritje për sigurinë e personelit të saj.
Që nga 7 tetori 2023, sulmet izraelite në Rripin e Gazës – tani në vitin e tyre të dytë – kanë vrarë të paktën 60.933 palestinezë dhe kanë plagosur 150.027 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.