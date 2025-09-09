“Burimet nga Hamasi njoftuan se udhëheqësit e tij shpëtuan nga atentati i Izraelit”

Sipas televizionit Al Jazeera me seli në Katar, burime të Hamasit njoftuan se udhëheqësit e tyre kanë shpëtuar nga atentati i Izraelit, transmeton Anadolu.
Al Jazeera në lajmin e saj të cilin e bazon mbi burime të Hamasit, raportoi se Izraeli shënjestroi qendrën ku udhëheqja e Hamasit kryen takime në Doha.
“Delegacioni i udhëheqjes së Hamasit, i udhëhequr nga Dr. Khalil al-Hayyah, i mbijetoi sulmit” thuhet në lajm.
Në lajmin ku transmetohet se delegacioni i Hamasit po zhvillonte takim, thuhet se “Delegacioni i Hamasit u shënjestrua me një sulm ajror izraelit ndërsa takohej për të diskutuar propozimin e fundit të (Presidentit të SHBA-së Donald) Trump”.
Në lajmet e paraqitura në mediat izraelite u pretendua se Khalil al-Hayyah, një udhëheqës i lartë i Hamasit, u shënjestrua në sulmin e ushtrisë izraelite në Doha, dhe se Khaled Meshaal nuk ishte i pranishëm.
Më parë, raportet e mediave izraelite dhe ndërkombëtare pretenduan se zyrtarët e lartë të Hamasit, Khalil al-Hayyah dhe Khaled Meshaal ishin gjithashtu të pranishëm në ndërtesën ku ndodhi sulmi.
Pas shpërthimeve në kryeqytetin e Katarit, Doha, ushtria izraelite njoftoi se ka kryer atentat me sulm ajror ndaj figurave të larta të Hamasit,