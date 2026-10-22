Burimi: Në Shqipëri kryengritja, kundër korrupsionit! S’ka ngjashmëri me protestat në Francë

Gazetari i radio Francë, Genc Burimi tregon se ku dallohen protestat që kanë shpërthyer në Europë dhe protestat në Shqipëri. Edhe pse Rama përpiqet të vërë një paralele, Burimi thotë kemi të bëjmë me dy kauza të ndryshme, thekson Burimi për emisionin Task Force sot në Syri Tv.
“Në Shqipëri problem është korrupsioni. Nuk është e njëjta arsye që po ngren rininë në Francë, Itali apo Belgjikë. Në Shqipëri rinia dhe qytetarët po ngrihen kundër korrupsionit të elitave. Nuk është kjo motoja e protestave në Europën perëndimore. Për ta janë arsyet ekonomike.
Në Shqipëri është problem korrupsioni. Dhe e djathta dhe shtypi i hapi sytë
Në Shqipëri nuk është rasti me Francës. Është kryengritje kundër një korrupsioni galopant. Është rast komplet i veçantë. Për mendimin tim, Rama do ta ketë të vështirë të ruajë përkrahjen ndërkombëtare në të ardhmen’ tha Burimi. /syri