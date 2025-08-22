Butoni në automjet që mund të jetë i rrezikshëm – mos e përdorni për më shumë se 20 minuta

Ka shumë paralajmërime për përdorimin e kondicionerëve, por ky është padyshim një nga më seriozët – dhe është i mbështetur nga kërkime shkencore.
“Në veturën tuaj ka një buton që mund t’ju vrasë për vetëm 2-3 orë nëse e shtypni,” paralajmëron mjekja Christabel Akinola në Instagram.
Butoni për të cilin bëhet fjalë është ai për qarkullimin e brendshëm të ajrit. Pra, ai përdor të njëjtin ajër brenda në veturë në vend që të sjellë ajër të freskët nga jashtë. Ky funksion ndihmon që klima të ftohë më shpejt automjetin dhe gjithashtu mund të parandalojë hyrjen e gazrave të dëmshëm nga jashtë. Por nëse kjo funksion mbetet aktive për shumë gjatë, mund të bëhet e rrezikshme.
Në një postim, mjekja tregon historinë e një familjeje me pesë anëtarë që për pak sa nuk humbën jetën. Ata kishin përgatitur makinën për një udhëtim, por nuk e kishin vënë re që një nga fëmijët ishte luajtur me komandat e kondicionerit dhe kishte shtypur aksidentalisht butonin para nisjes.
“Gjatë rrugës, babai vuri re se të gjithë të tjerët po flinin, dhe pak më vonë humbi ndjenjat edhe vetë, duke dalë nga rruga dhe përfunduar në një kanal. E gjithë kjo ndodhi sepse fëmija kishte shtypur atë buton,” shkruan Akinola.
Kur qarkullimi i brendshëm i ajrit është aktiv për një kohë të gjatë, dioksidi i karbonit që nxjerrim gjatë frymëmarrjes fillon të grumbullohet në veturë. Kjo çon në ulje të nivelit të oksigjenit, lodhje të shtuar dhe ngadalësim të reagimeve. Sa më shumë persona të jenë në makinë, aq më i lartë është rreziku. Simptomat mund të shfaqen pa paralajmërim.
Një studim i publikuar në revistën Environmental Science and Pollution Research tregon se funksioni i qarkullimit të brendshëm nuk duhet të qëndrojë i aktivizuar më shumë se 20 minuta, sidomos nëse jeni duke udhëtuar me disa persona në veturë – pasi niveli i CO₂ rritet shumë shpejt.
Shumë vetura moderne kanë sisteme automatike që detektojnë cilësinë e ajrit dhe e rregullojnë qarkullimin vetë, por duhet të jeni të kujdesshëm. Nëse dritaret fillojnë të mjegullohen ose ndiheni të lodhur pa ndonjë arsye, atëherë është momenti të kontrolloni cilin buton keni të aktivizuar.