Caktohen seancat konstituive në komunat me shumicë serbe, transferi i pushtetit më 5 dhjetor nga ora 11:00

Seancat për ndërrimin e pushtetit në komunat me shumicë serbe janë caktuar për 5 dhjetor në ora 11:00.

Seancat janë thirrur nga kryetarët e zgjedhur nga radhët e Listës Serbe.

Lista Serbe ka fituar 10 komuna, përfshirë edhe katër komunat në veri të cilat prej 2022-ës udhëhiqen nga kryetarët shqiptarë.

LS ka fituar në Mitrovicë të Veriut, Leposaviq, Zvecan, Zubin Potok, Gracanicë, Novobërdë, Partesh, Ranillug, Shtërpcë e Kllokot.

Në Kllokot, seanca konstituive do të mbahet në një ditë tjetër, ndërsa në 9 komunat tjera më 5 dhjetor, raporton Kossev.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI