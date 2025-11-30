Caktohen seancat konstituive në komunat me shumicë serbe, transferi i pushtetit më 5 dhjetor nga ora 11:00

Seancat për ndërrimin e pushtetit në komunat me shumicë serbe janë caktuar për 5 dhjetor në ora 11:00.
Seancat janë thirrur nga kryetarët e zgjedhur nga radhët e Listës Serbe.
Lista Serbe ka fituar 10 komuna, përfshirë edhe katër komunat në veri të cilat prej 2022-ës udhëhiqen nga kryetarët shqiptarë.
LS ka fituar në Mitrovicë të Veriut, Leposaviq, Zvecan, Zubin Potok, Gracanicë, Novobërdë, Partesh, Ranillug, Shtërpcë e Kllokot.
Në Kllokot, seanca konstituive do të mbahet në një ditë tjetër, ndërsa në 9 komunat tjera më 5 dhjetor, raporton Kossev.