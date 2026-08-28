Carney kundërshton riemërtimin nga Trump në “Liqeni Amerika”, thotë se kanadezët do ta quajnë Liqeni Ontario

Kryeministri i Kanadasë, Mark Carney, ka kundërshtuar vendimin e presidentit amerikan, Donald Trump, për ta riemërtuar Liqenin Ontario si “Liqeni Amerika”, duke theksuar se kanadezët do të vazhdojnë të përdorin emrin e tij të kahershëm, transmeton Anadolu.
“Emri Liqeni Ontario vjen nga fjala Ontari’io e gjuhës Wendat, e cila në mënyrë shumë të përshtatshme do të thotë ‘liqeni është i bukur, liqeni është i madh’ ”, shkroi Carney në rrjetin social amerikan X.
Ai theksoi se emri është më shumë se 400-vjeçar dhe i paraprin si Konfederatës së Kanadasë, ashtu edhe Deklaratës së Pavarësisë së SHBA-së.
“Ne e dimë se Amerika po ndryshon. Marrëdhëniet e saj tregtare, politikat e saj të jashtme, monumentet e saj kombëtare, hidronimet e saj. Kanadezët gjithashtu e dinë se ta emërtosh realitetin do të thotë ta quash Liqeni Ontario, atëherë, tani dhe gjithmonë”, tha ai.
Deklaratat e tij erdhën pasi Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për riemërtimin e Liqenit Ontario në “Liqeni Amerika”, mes tensioneve tregtare me Kanadanë, duke deklaruar se ndryshimi do të hynte në fuqi menjëherë.
“Do ta ndryshojmë emrin e Liqenit Ontario, me efekt të menjëhershëm, në ‘Liqeni i Amerikës’ ”, tha Trump në Zyrën Ovale përpara se të nënshkruante urdhrin ekzekutiv.
Marrëdhëniet u përkeqësuan pas dështimit të negociatave tregtare dhe vendosjes nga Washingtoni të tarifave të reja ndaj mallrave kanadeze, ndaj të cilave Otava u kundërpërgjigj menjëherë.