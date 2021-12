Çavusoglu: Qëllimi ynë është të fitojmë së bashku me Afrikën

Turqi: Ministri i Punëve të Jashtme, Mevlut Çavusoglu tha se Turqia dëshiron të ecë në rrugën e zhvillimit dhe prosperitetit së bashku me miqtë e saj afrikanë dhe ta çojë bashkëpunimin në të ardhmen.

“Qëllimi ynë është të fitojmë së bashku me Afrikën, të ecim drejt të ardhmes së bashku”, tha ai.

Mevlut Çavusoglu mbajti një fjalim në seancën ministrore të Samitit të 3-të të Partneritetit Turqi-Afrikë të zhvilluar në Stamboll.

Duke u shprehur se janë të kënaqur me pjesëmarrjen intensive në samit, pavarësisht epidemisë së llojit të ri të koronavirusit (Covid-19), ministri Çavusoglu tha: “Pjesëmarrja e lartë është në fakt një tregues i pikës ku kanë arritur lidhjet tona me Afrikën”.

Samiti i tretë i të Partneritetit Turqi-Afrikë, i pari prej të cilit u mbajt në Stamboll dhe i dyti në Malabo, kryeqyteti i Guinesë Ekuatoriale, filloi në Stamboll me temën “Partneriteti i Fuqizuar për Zhvillim dhe Prosperitet të Përbashkët”.

“Ne duam të ecim në rrugën e zhvillimit dhe prosperitetit me miqtë tanë afrikanë dhe ta çojmë bashkëpunimin tonë në të ardhmen. Synimi ynë është të fitojmë së bashku me Afrikën, të ecim drejt të ardhmes së bashku. Pikëpamja jonë për marrëdhëniet me Afrikën është strategjike dhe afatgjatë. Presidenti ynë (Recep Tayyip Erdogan) është një nga liderët që ka vizituar më shumë Afrikën, me 50 vizita në 30 vende afrikane.

Duke thënë se të gjitha ministritë dhe organizatat joqeveritare të Turqisë mbështesin fuqishëm përpjekjet për zhvillim të Afrikës, Çavusoglu vijoi: “Turkish Airlines (THY) nuk është vetëm një urë miqësie midis Turqisë dhe Afrikës, ajo lidh Afrikën me botën. Investitorët turq lënë gjurmë të përhershme në të gjithë Afrikën.” /trt