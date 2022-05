Çavusoglu takohet me Lajcak në Ankara, në fokus Dialogu Beograd-Prishtinë dhe Ballkani Perëndimor

“Ne diskutuam situatën në Ballkan dhe zhvillimet rajonale, sidomos ato në Ukrainë, me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për Dialogun Beograd-Prishtinë dhe Ballkanin Perëndimor, Miroslav Lajcak”, njoftoi shefi i diplomacisë turke përmes një postimi nga llogaria e tij zyrtare në rrjetin social “Twitter”.

Vlen të theksohet se takimi Çavusoglu-Lajçak u zhvillua në kuadër të misionit lehtësues të BE-së në kryeqytetin turk.

Zyrtari evropian, gjithashtu përmes rrjetit social “Twitter”, e falënderoi kryediplomatin turk për mbështetjen e Ankarasë në detyrën e tij.

“Faleminderit Mevlut Çavusoglu për mikpritjen turke, mbështetjen për punën time dhe diskutimin tonë të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor, në veçanti për Dialogun (Beograd-Prishtinë)”, shkroi ai. /trt

AB Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile Balkanlar’daki durumu, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştük.

Discussed w/EU Special Representative for Western Balkans @MiroslavLajcak the situation in Balkans & regional developments, particularly Ukraine. pic.twitter.com/W9YWd7HR1b

