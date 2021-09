Çavusoglu: Turqia do të vazhdojnë të mbështesë Unionin Afrikan dhe vendet afrikane

Ministri i Punëve të Jashtme, Mevlut Çavusoglu deklaroi se Turqia do të vazhdojnë të mbështesë Unionin Afrika dhe vendet afrikane.

Çavusoglu u takua në Ministri me Presidentin e Komisionit të Bashkimit Afrikan, Moussa Faki Mahamat, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në kryeqytetin Ankara.

Pas takimit, Ministri Çavusoglu dhe Mahamat dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp.

Çavusoglu deklaroi se ata mbajtën takime kokë më kokë dhe ndërmjet delegacioneve.

“Ne vlerësuam marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Unionit Afrika. Ne diskutuam gjithashtu zhvillimet në Afrikë dhe çështjet rajonale”, tha shefi i diplomacisë turke.

Çavusoglu deklaroi se është në agjendë që të zhvillohet Samiti i Partneritetit të Unionit Turqi-Afrikë më datat 17-18 dhjetor dhe shtoi: ”Ne dëshirojmë që ky samit të jetë shumë i suksesshëm. Presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan ka një udhëzim të qartë; Duhet të jetë një samit më i suksesshëm se çdo samit. Ne do të mobilizojmë të gjitha burimet tona për ta bërë atë të suksesshëm. Forumi i Tretë i Ekonomisë dhe Biznesit Turqi-Afrikë do të mbahet në Stamboll më 21-22 tetor.”

Duke bërë të ditur se ata do të ofrojnë mbështetje për vaksinën kundër koronavirusit në Afrikë, Ministri Çavusoglu tha:”Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim hapa konkretë në shumë fusha. Si Turqi, ne do të vazhdojmë mbështetjen tonë për Bashkimin Afrikan dhe vendet afrikane. Si Këshilli Turk, ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetje vaksinimi për vendet e Unioni Afrika.” /trt