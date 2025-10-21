Çdo futbollist i Arabisë Saudite mori nga 1 milion euro për kualifikimin në Kampionatin Botëror

Qeveria e Arabisë Saudite ka vendosur të shpërblejë bujarisht futbollistët e saj pas kualifikimit historik në Kupën e Botës 2026.
Sipas vendimit të bërë publik nga Ministri i Sportit, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, çdo lojtar dhe anëtar i stafit teknik do të marrë 5 milionë rialë sauditë, që përkthehet në rreth 1.15 milionë euro.
Arabia Saudite siguroi kualifikimin për Botërorin pas barazimit pa gola kundër Irakut, rezultat që mjaftoi për të mbyllur me sukses fazën e fundit të eliminatoreve aziatike.
Ky është kualifikimi i tretë radhazi i Arabisë Saudite në garën më të madhe të futbollit botëror, një arritje që vlerësohet si dëshmi e progresit të madh që ka bërë futbolli saudit vitet e fundit.
Ministri Al-Faisal konfirmoi se shpërblimet do të paguhen brenda 30 ditëve nga përfundimi i kualifikimeve, duke theksuar se ky është një motivim për ta përfaqësuar denjësisht vendin në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Me këtë vendim, Arabia Saudite dëshmon edhe një herë angazhimin e madh shtetëror për zhvillimin e futbollit, duke e bërë atë një nga prioritetet kryesore të vizionit të saj sportiv për vitet e ardhshme.
Skuadra saudite tashmë ka filluar përgatitjet për fazën finale të turneut, me synimin për të kaluar grupin dhe për të përsëritur suksesin e Botërorit 2022 në Katar, ku mposhti edhe kampionët e mëvonshëm, Argjentinën.