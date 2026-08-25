Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ç’do të thotë “Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë”, por nën...

Ç’do të thotë “Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë”, por nën një shpopullim dramatik?!

Gjenialiteti i mbrapshtë i kryeministrit si përsos i metejshëm i propogandës së llojit komunist

Pas 13 vitesh qeverisjeje, Edi Rama nuk është gjeniu që do e rilindte vërtet Shqipërinë, nuk është i duhuri për t’ja shëruar plagët e shumënanshme e shumëllojshme, nuk është shëruesi i ceneve të saj gjenetike, nuk është reformuesi i madh shoqëror e kulturor, nuk është transformuesi moral, nuk është promotori i një drejtësie shoqërore e as emancipuesi politik. Jo, aspak! Ai është thjesht gjeniu i mbrapshtë i sofizmave dhe i një propagande tashmë të padurueshme tw llojit komunist për ta shitur sapunin për djathtë, ku, nën një sëmundje për të gënnjyer veten gënjen dhe gjindjen, duke dashur të mbulojë dështimet e tij katastrofike.

Narrativa e tij përplot fraza klishe të medemek një Shqipërie të ndryshuar nën të, prodhoi sërish një të tillë të tipit: “Nuk na mjaftojnë ato që janë bërë. Nuk na mjafton krahasimi nga u nisëm, etj. Unë jam shumë optimist për këtë. Dua që të mos harroni një gjë të gjithë: Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, kurrë më e vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk ka qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë dhe kjo ka një arsye themelore. Sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje, ose i shitur. Nuk ka vend në shitje ose të shitur që respektohet ndërkombëtarisht dhe që rritet çdo ditë, pavarësisht që duhet të rritet më shumë e më shpejt. Të gjitha përpjekjet i kemi bërë dhe do t’i bëjmë”.

E gjitha kjo që thotë është një fyerje e inteligjencës. Krahasimisht, në disa terma edhe Shqipëria e Enver Hoxhës ishte padyshim më e mirë se e Zogut, por mjaftonte padrejtësia shoqërore që ajo prodhonte me ideologjinë e saj të mbrapshtë që të ishte e urryer. Patjetër që mund të bësh gjëra të mira, por mund të bësh aq shumë të këqija se këto të fundit të prevalojnë mbi të parat. Sicc ndodhi me komunizmin. E tillë është qeverisja e Ramës, ku si kriter mjafton shpopullimi, gjëma më e madhe e këtij vendi në histori, degradimi i fshatit, padrejtësitë e thella shoqërore që ka shkaktuar qeverisja, trimërimi i krimit si kurrë më parë dhe prania e tij e madhe në ekonomi, përballë së cilave çdo aspekt zhvillimor, ku disa prej tyre janë dhe inercikë, të përbëjnë vulën e dështimit. Ndërsa ky “respekti ndërkombëtar” sigurisht që ngjan një pesë me hiç. Janë sajesa të rëndomta propogandistike, mite të sajuara qeverisëse, mjeshtër i të cilave është, një mjeshtëri që i duhet atij por jo Shqipërisë dhe shqiptarëve. Po ashtu dhe miti “nga ia nisëm”, duke aluduar për një Shqipëri që nën Berishën kishte prekur fundin. Po, Shqipëria e Berishës padyshim që në shumëçka kishte prekur fundin, ndaj dhe shqiptarët e çuan në opozitë, por dhe në shumëçka tjetër ishte ku e ku më e mirë se aktualja. Si për ironi, jo vetëm nuk kishte shpopullim dhe jeta së paku ziente, edhe pse mes shumë problemeve, si sot, por nën Berishën ndodhi vala më e madhe e kthimeve nga emigrimi, sidomos në mandatin e parë të tij. Po ashtu, me të Shqipëria u anëtarësua në NATO dhe shqiptarët nisëm të lëvizin pa viza. Pra, paska qenë dhe atëherë e respektuar ndërkombëtarisht.

Sot është kundërta e asaj që shpall Rama; Shqipëria nuk ka qenë kurrë më keq! Me mllef ndaj qeverisjes sot flitet, sigurisht me zë të ulët, dhe në nivele qeverisëse. Ndërsa në popull, ky mllef e ky zhgënjim është në afshin e pandalshëm për të ikur, ikur, ikur.

E në fund: si mund të jetë një vend mirë kur nis t’i dhurohet Izraelit, t’i hapë dyert e t’i dhurojë qytete e pasuri publike të keqes më të madhe në histori?! /tesheshi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram