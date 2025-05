Çelik: Shpërbërja e PKK-së një hap kyç drejt arritjes së qëllimit të një “Turqie pa terrorizëm”

Lidhur me vendimin e organizatës terroriste PKK për t’u shpërbërë dhe çarmatosur, zëdhënësi i AK Partisë, Ömer Çelik tha se “Vendimi i PKK-së për t’u shpërbërë dhe për t’u çarmatosur pas thirrjes së bërë nga Imralı është një fazë e rëndësishme në drejtim të qëllimit ‘Turqia pa terrorizëm'”, transmeton Anadolu.

Çelik bëri një deklaratë në llogarinë e tij në rrjetet sociale në lidhje me vendimin e organizatës terroriste PKK për shpërbërje dhe çarmatosje.

Ai tha se vullneti i lartë politik i presidentit Recep Tayyip Erdoğan për një “Turqi pa terrorizëm” dhe qasja e tij gjithëpërfshirëse dhe e qartë që përcakton koordinatat e procesit si “politikë shtetërore”, si dhe thirrja historike e kryetarit të Partisë MHP, Devlet Bahçeli, qëndrimi i tij ndaj zhvillimeve dhe udhëzimet e tij, përbëjnë drejtimet e forcimit të “frontit të brendshëm” në tërësi.

Çelik thekson se angazhimi efektiv dhe produktiv i bisedimeve, konsultimeve dhe dialogut midis partive politike i mundëson politikës demokratike të marrë përgjegjësi dhe të prodhojë iniciativa si një “adresim legjitim”.

“Vendimi i PKK-së për t’u shpërbërë dhe për të dorëzuar armët pas thirrjes së bërë nga İmralı është një fazë e rëndësishme në drejtim të qëllimit ‘Turqia pa terrorizëm’. Nëse terrorizmi merr fund plotësisht, do të hapet dera për një epokë të re. Ky vendim duhet të zbatohet në praktikë dhe të realizohet në të gjitha dimensionet e tij. Zbatimi konkret dhe i plotë i vendimit të ‘shpërbërjes’ dhe ‘dorëzimit të armëve’, përfshirë mbylljen e të gjitha degëve dhe zgjerimeve të PKK-së si dhe strukturave të saj të paligjshme, do të jetë një pikë kthese. Ky proces do të monitorohet me kujdes në terren nga institucionet tona shtetërore. Fazat e arritura do t’i paraqiten presidentit tonë”, deklaroi Çelik.

– “Duhet të vihet në zbatim në mënyrë konkrete”

Zëdhënësi i AK Partisë, Çelik tha se vendimi për shpërbërjen dhe çarmatosjen e organizatës terroriste duhet të vihet në zbatim në mënyrë konkrete në të gjitha dimensionet e tij si “brenda” ashtu edhe “jashtë”.

“Kështu, në rajonin tonë të afërt do të krijohet një valë pozitive për të parandaluar planet imperialiste që përdorin organizatat terroriste për luftëra me ndërmjetës. Përveç kësaj, arritja konkrete e qëllimit të një ‘Turqie pa terror’ do t’i lejojë Turqisë të operojë të gjitha kanalet politike në mënyrë më efektive në një kohë kur politika po mbytet në depolitizim në të gjithë botën, dhe do të forcojë më tej demokracinë, jetën politike dhe unitetin tonë kombëtar”.

“Do të sigurojë që kanalet e dialogut politik të operojnë më fuqishëm në të gjitha adresat legjitime të politikës, kryesisht në Asamblenë e Madhe Kombëtare Turke. Do të forcohet dhe do të rrënjoset politikisht ndërgjegjësimi se Republika jonë është ‘çatia’ e të gjithëve ne dhe se demokracia jonë është ‘baza’ themelore për zgjidhjen e të gjitha llojeve të problemeve”, tha Çelik.

Duke nënvizuar se e ardhmja do të vazhdojë të marrë formë mbi bazat më të forta dhe legjitime me vetëdijen për historinë, fatin dhe qytetarinë e njëjtë, zëdhënësi Çelik tha se çdo fazë pozitive do të jetë ftesë për një fazë të re pozitive.

“Turqia pa terror duhet të arrihet me të gjitha dimensionet e saj, objektivat e plota dhe konkrete në terren. Arritja e kësaj do të thotë që të gjithë qytetarët tanë, me të gjitha elementet e tyre kulturore, etnike dhe sektare, do të fitojnë. Fituesit do të jenë të gjithë qytetarët tanë”, tha Çelik duke shtuar:

“Parimi ynë themelor është ky: Edhe pse emrat tanë janë të ndryshëm, të gjithë mbiemrat tanë janë Republika e Turqisë. Nuk ka debat për karakteristikat e shtetit tonë dhe vlerat e kombit tonë, nuk bëhet fjalë për asnjë hap që do t’i dëmtojë këto vlera. Hapi kryesor strategjik që do të përqafojë Shekullin e Turqisë të shpallur nga presidenti ynë do të jetë ‘Turqia pa terror’. Populli ynë të jetë i qetë se Republika e Turqisë dominon axhendën e saj”.