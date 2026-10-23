Ç’është zbuluar nga telefoni i hakuar i atij që ka trazuar dhe Shqipërinë?

Oficerët e inteligjencës zbulojnë llogari sekrete dhe flukse parash të sundimtarëve arabë
Për vite me radhë, Shërbimi i Inteligjencës Ushtarake Holandeze (MIVD) ka monitoruar fshehurazi aktivitetet e Jared Kushner, dhëndrit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe një prej bashkëpunëtorëve të tij të rëndësishëm të politikës së jashtme. Gjatë mbikëqyrjes, sipas revistës amerikane Vanity Fair, hetuesit morën të dhëna mbi llogaritë e huaja përmes të cilave Kushner dyshohet se menaxhoi qindra miliona dollarë të marra nga sundimtarët arabë.
Këto gjetje u botuan në një fragment nga një libër i ri nga gazetari investigativ Matthew Cole. Sipas revistës, hetuesit gjurmuan transaksione financiare që përfshinin llogari bankare në Dubai dhe Azerbajxhan, dhe paratë u transferuan më pas te marrës të ndryshëm, duke përfshirë komandantë lufte, mercenarë dhe një ish-vrasës.
Sipas Vanity Fair, historia fillon në fund të vitit 2017, kur agjencitë britanike dhe holandeze të inteligjencës gjurmuan një haker të lidhur me shërbimin e inteligjencës ushtarake GRU të Rusisë. Pasi u përball me mundësinë e një dënimi të gjatë me burg, ai pranoi të bashkëpunonte me shërbimet perëndimore dhe u dha atyre akses në një server sekret rus në Rostov.
Operativët holandezë gjetën pamje të ekranit të një iPhone X privat të përdorur nga Kushner në server. Analiza të mëtejshme, sipas revistës, zbuluan një të metë sigurie që i lejonte asaj të monitoronte aktivitetin në ekranin e pajisjes.
Gjatë kësaj periudhe, Kushner luajti një rol kyç në kontaktet me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed, i njohur si MBZ, dhe Princin e Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman, i njohur si MBS.
Interesat e tyre politike ndryshonin, por të ndërthurura me qëllimet e administratës Trump. Princi i kurorës saudite kërkoi të siguronte mbështetjen e Uashingtonit për konsolidimin e sundimit të tij, ndërsa Emiratet donin të anulonin marrëveshjen bërthamore me Iranin, të arritur gjatë mandatit të Barack Obamës.
Në të njëjtën kohë, Kushner po përballej me detyrime të mëdha financiare në biznesin e tij privat. Kompania e tij familjare po i afrohej afatit për të shlyer një kredi prej një miliard dollarësh të lidhur me një rrokaqiell në Fifth Avenue në New York.
Fond i planifikuar prej dhjetë miliardë dollarësh
Sipas Vanity Fair, dy sundimtarët e Gjirit fillimisht menduan të krijonin një fond me vlerë deri në dhjetë miliardë dollarë. Paratë, sipas pretendimeve të publikuara, ishin për të mbështetur lëvizje të caktuara të politikës së jashtme të administratës Trump dhe për të financuar ndërtimin e një muri në kufirin SHBA-Meksikë.
Plani u ndryshua më vonë dhe të paktën dy miliardë dollarë do të paguheshin në llogaritë e lidhura me Kushnerin.
Një nga llogaritë, e quajtur Alpha, u hap në First Abu Dhabi Bank, e cila kontrollohet nga vëllai i sundimtarit të Emirateve. Thuhet se përmbante rreth 750 milionë dollarë. Revista thotë se paratë u përdorën si një fond informal për të ushtruar ndikim politik dhe për të ushtruar presion mbi palestinezët në një përpjekje për të arritur një marrëveshje me Izraelin.
Sipas të njëjtave pretendime, oficerët e inteligjencës përcaktuan se fondet në llogarinë e Emirateve vinin nga Azerbajxhani. Institucionet financiare në Baku dyshohet se u përdorën për të fshehur origjinën e parave dhe për të transferuar fonde midis vendeve të ndryshme.
Sistemi i përshkruar nënkuptonte që klientët nga Arabia Saudite dhe Emiratet do të depozitonin para në monedhat e tyre, pas së cilës bankat, me një komision prej gjashtë deri në shtatë përqind, do të transferonin dollarë në llogaritë e destinacionit. Sipas revistës, transaksionet u kryen pa mbikëqyrje të duhur.
Vëmendje shtesë nga hetuesit iu kushtua rolit të Kushner në llogarinë e lidhur me fondacionin Watani Al Emarat. Organizata u paraqit si një organizatë humanitare, por, sipas revistës, ajo shërbeu gjithashtu si një fasadë për operacione të fshehta ushtarake dhe prokurim armësh.
Izraeli shfaqet gjithashtu në histori
Sipas raportit, Azerbajxhani shfaqet gjithashtu në një transaksion në të cilin afërsisht 1 miliard dollarë u transferuan në një llogari në Bankën Qendrore të Izraelit. Burimet e cituara nga Vanity Fair pohojnë se fondet kishin për qëllim të përmbushnin nevojat financiare private të Kushnerit.
Meqenëse banka qendrore izraelite nuk hap llogari për individë, paratë thuhet se u regjistruan si fonde shtetërore. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se kërkoi të informohej paraprakisht për çdo tërheqje.
Zbulimet e raportuara nga Vanity Fair ngrenë pyetje serioze në lidhje me ndërthurjen e mundshme të interesave financiare private, transaksioneve bankare ndërkombëtare dhe lidhjeve politike në nivelet më të larta. Megjithatë, akuzat e paraqitura përfaqësojnë akuza nga kërkimet gazetareske dhe duhet të shihen në atë kontekst. /tesheshi