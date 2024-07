Çfarë i ndodh organizmit të njeriut nëse nuk konsumoni një vakt?

Na ndodh të gjithëve që për shkak të angazhimeve të ndryshme të mos kemi kohë për të ngrënë një vakt apo të harrojmë për të ngrënë.

Në këto raste mëngjesi dhe dreka apo dreka dhe darka mund të konsumohen në një vakt të vetëm duke shkaktuar një parehati të madhe në stomak.

Çfarë Ndodh Në Organizëm Nëse Nuk Hani Një Vakt

Padyshim që në organizëm nuk ndodh hataja nëse ti dhe unë me vetëdije ose jo harrojmë të hamë një vakt të caktuar.

Ama, nëse një gjë e tillë bëhet e përditshme, ndikimi do të jetë i fortë.

Në terma të përgjithshëm, për shumicën e njerëzve, anashkalimi i vakteve ka ndikime domethënëse në trup dhe në tru.

Ushqimi është për trupin si nafta për makinën.

Nëse ju nuk fusni gjë në gojë gjatë gjithë ditës, praktikisht po shtyni gjithë ditën me stomakun bosh.

Nëse një gjë e tillë përsëritet shumë shpesh të gjitha sistemet e organizmit janë në kaos dhe trupi do të reagojë.

Niveli i sheqerit në gjak do të jetë në rënie të lirë duke rrezikuar ndjeshëm furnizimin e trurit me glukozë.

Mungesa e sheqerit në gjak nënkupton më pak energji, më shumë plogështi dhe drobitje.

Përqendrimi është i vështirë sepse truri nuk ka glukozë.

Simptoma të tjera janë: të dridhurat, djersitja dhe acarimi.

Pas rënies së nivelit të sheqerit nis guguleja e stomakut e cila nuk të lë të përqendrohesh në asgjë tjetër përveç se ushqimit.

Truri nis të dërgojë sinjale për të treguar se ka nevojë për ushqim ndërsa hormonet e oreksit janë tepër aktive.

Si pasojë e të mos menduarit drejt nga mungesa e ushqimit, njeriu e ka më të lehtë të zgjedhë ushqime të dëmshme për shëndetin.

Ato mund të të ngopin shpejt duke rikthyer energjinë dhe sheqerin në gjak, por këto janë të përkohshme.

Sapo të hani një ushqim të shpejtë plot karbohidrate, niveli i sheqerit në gjak do të rritet ndjeshëm por në mënyrë të përkohshme. Ai do të bjerë shpejt dhe kësisoj ju do të jeni sërish të uritur.

Një aspekt tjetër i ushqyerjes së tillë është se nëse prisni gjatë, me shumë siguri do ta teproni me ushqimin kësisoj duke shtruar rrugën drejt mbipeshës.