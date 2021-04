Çfarë ka zbuluar kreu i spiunazhit kibernetik lidhur me Kinën në Mbretërinë e Bashkuar

Duket se Europa do ta gjejë veten, përballë dominimit të Kinës në teknologjinë globale.

Kjo u zbulua nga shefi i shërbimit të sigurisë kibernetike në Mbretërinë e Bashkuar, Jeremy Flemming, i cili pranoi se ekziston rreziku që teknologjitë kritike në të cilat mbështeten nuk do të formohen më nga Perëndimi, por nga Kina, me qytete inteligjente që mbledhin një sasi të madhe të dhënat janë një shembull i tillë.

Flemming e përshkroi Mbretërinë e Bashkuar si një “kafshë të madhe” për sa i përket teknologjisë por tha “ne nuk mund ta marrim atë si të mirëqenë”, duke theksuar se ishte koha të vendosnim nëse do të vazhdonim të evoluonim për të konkurruar me ta. Kundërshtarët tanë “.

“Rreziku që shoh sot është që të humbasim kontrollin e standardeve që formësojnë mjedisin tonë teknologjik. Çfarë siguron që pikëpamjet tona liberale demokratike të pasqyrohen në teknologjinë tonë. Debati mbi 5G në të vërtetë humbi një dekadë më parë, kur vendet perëndimore vendosën të mos investojnë në infrastructure dhe rezultati është që tani nuk kemi zgjidhje.

“Nëse nuk e kontrollojmë teknologjinë, nëse nuk e kuptojmë sigurinë e kërkuar për ta integruar atë në mënyrë efektive, atëherë do të përfundojmë me një ekosistem ku të dhënat jo vetëm që do të përdoren në avantazhin tonë por do të përdoren edhe për të na monitoruar.”

Kritikat e Flemming vijnë në një kohë kur Kryeministri Boris Johnson po përpiqet të krijojë grupin D10, një grup shtetesh G7 plus Korenë e Jugut, Indi dhe Australi, për të konkurruar me Kinën në teknologji. /abcnews