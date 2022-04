Çfarë ndodh nëse pini ujë me limon çdo mëngjes… efektet në zemër, sheqerin në gjak dhe lëkurë

Përpara se të kuptojmë se cilat janë përfitimet e pijeve me ujë dhe limon, le të shohim se çfarë përfitimesh sjellin ato individualisht.

Uji: dihet që pirja e ujit ndihmon në kullimin dhe humbjen e peshës, gjithashtu jep ndjenjën e ngopjes dhe kontribuon në funksionimin e duhur të metabolizmit. Uji i pijshëm shmang konsumimin e pijeve me gaz dhe lëngjeve të frutave me sheqer, ai nuk përmban as kalori, as karbohidrate dhe as sheqerna.

Është i shkëlqyeshëm për mirëqenien e veshkave pasi hollon kripërat minerale që trupi i shndërron në guralecë të nxjerrë shpesh përmes urinës. Uji është i mirë edhe për trurin dhe përmirëson tretjen. Ata që pinë ujë rregullisht reduktojnë problemet me aciditetin e stomakut dhe çrregullimet e zorrëve, duke luftuar kapsllëkun. Së fundi, është shumë i rëndësishëm sidomos pas aktivitetit fizik kur djersiteni, kështu që derisa djersa avullohet, trupi ftohet.

Limoni: duhet thënë se njëqind gramë limon japin vetëm 11 kalori dhe krahas atyre pak kalorive vijnë edhe shumë vitamina duke përfshirë A, B, C dhe PP, minerale si kaliumi, natriumi dhe hekuri, vajrat esenciale (limonene ) dhe molekula të tilla si acidi citrik dhe pektina. Limoni balancon aciditetin dhe kur acidi citrik hyn në trup, ai kthehet në karbonat dhe alkalik, gjë që përmirëson tretjen. Ky agrum vendos gjithashtu ekuilibrin kimik në gjak dhe falë vitaminës C lufton radikalet e lira përgjegjëse për plakjen e qelizave.

Është gjithashtu detoksifikues dhe pastrues, stimulon aktivitetin e mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit, ndihmon në eliminimin e parazitëve të zorrëve dhe sipas disa hulumtimeve limoni ndihmon në parandalimin e kancerit. Është gjithashtu një antistres i shkëlqyer dhe një energjizues i përsosur.

Ujë dhe limon çdo mëngjes: thuhet se kjo pije nxit hidratimin, siguron një burim të mirë të vitaminës C, përmirëson lëkurën dhe freskon frymëmarrjen. Megjithatë, është mirë të thuhet se nuk ka asnjë provë shkencore për të mbështetur të gjitha këto pretendime.

A e ndihmon zemrën pirja e ujit me limon? Limonët rrisin qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë në normalizimin e qarkullimit të gjakut, përmirësojnë qarkullimin periferik dhe reduktojnë presionin e lartë të gjakut, gjë që e bën zemrën të punojë shumë, duke çuar në sëmundje të zemrës dhe sulm në zemër.

A e ul sheqerin në gjak pirja e ujit në mëngjes? Po, pirja e ujit, siç thamë më parë, hidraton trupin dhe ata me diabet kanë nevojë për një konsum më të lartë; kjo lejon, në fakt, eliminimin e sheqerit të tepërt nga trupi. Te personat me diabet vërehet fenomeni i diurezës osmotike ose kur glukoza e gjetur në gjak i kalon vlerat më të larta se 180 mg/dl, ajo eliminohet nga veshkat duke marrë me vete shumë ujë. Kjo shpjegon pse personi me diabet është shumë më i rrezikuar nga dehidrimi se të tjerët.

A e pastron lëkurën pirja e ujit me limon? Mund të themi me pak fjalë se pirja e ujit me limon ju bën më të bukur por pse ndodh e gjithë kjo? Lëkura pastrohet duke u bërë më rrezatuese dhe formimi i rrudhave kundërveprohet duke zhdukur njollat e lëkurës. Në të njëjtën kohë lufton edhe radikalet e lira dhe falë vetive alkaline, është një kurë kundër akneve.