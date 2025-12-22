Çfarë ndodhi para dhe pas vrasjes së Liridona Ademajt, Prokuroria publikon pamjet e natës kritike

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë janë publikuar pamje të ditës kritike të vrasjes së Lirdoa Ademajt.
Si prova materiale, Prokuroria ka publikuar takimin e dy nga tre të akuzuarave në këtë rast, Naim Murseli dhe Granit Plava.
Murseli e Plava ishin takuar në Rakovinë, saktësisht te një pompë benzine.
Poashtu janë publikuar pamjet edhe të Liridona Ademajt kur kishte mbërritur në shtëpi bashkë me fëmijët se saj.
Po atë ditë Naim Murseli me Liridona Ademajn dhe fëmijët kishin shkuar në një restorant, ku siç shihet në pamjet e publikuara aty kishte mbërritur edhe Granit Plava.