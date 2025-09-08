Çfarë të bëni kur friksioni prishet në mes të ngasjes, ky truk mund t’ju shpëtojë!

Çfarë duhet të bëni nëse pedali i friksionit prishet ndërsa jeni duke ngarë makinën? Një mekanik i është përgjigjur kësaj pyetjeje.
Nëse ndodheni në një situatë ku nuk mund të telefononi një kamion tërheqës, këshillat e një mekaniku spanjoll makinash nga kanali i TikTok, Talleres Piba mund të jenë të dobishme.
“Meqenëse, logjikisht, nuk kemi një friksion për të aktivizuar marshin, duhet ta bëjmë këtë ndërsa makina është e palëvizshme. Qoftë e para apo e dyta, mund të aktivizohet pa friksion ndërsa është e palëvizshme, edhe nëse nuk e shtypim pedalin”, thotë Talleres.
“Ne e ndezim makinën në marshin e parë, sepse ka fuqi të mjaftueshme për të ndezur si makinën ashtu edhe motorin. Sigurisht, duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Pra, aktivizoni së pari dhe lëshoni me kujdes frenin e dorës”, shpjegon ai procesin.
Nëse duhet të ndaloni për shkak të një shenje “Stop”, një kalimi për këmbësorë, një pengese – mund të ndaloni dhe ta fikni makinën. Nëse makina fiket me një ritëm të shpejtë – nuk është e tmerrshme, asgjë nuk është e prishur.
“Nëse jeni mjaftueshëm të aftë, mund ta provoni këtë: jepini pak gaz, makina përpiqet të lëvizë, pastaj ndalet dhe shfrytëzojeni atë moment për ta nxjerrë transmisionin nga marshi, sepse marshi më pas nuk ‘ecën’ përpara ose prapa”, thotë mekaniku.
E gjithë kjo është në rregull ndërsa jeni në marshin e parë, por kur duhet të kaloni në marshin tjetër, atëherë vjen truku që Talleres e shpjegon më tej.
“Ne bëjmë të njëjtën gjë si më parë – i japim gaz, e ndiejmë momentin dhe e kalojmë në marshin e dytë. Kjo duhet të shkojë pa problem. Në situata të tilla, mund të ngasim në marshin e dytë pak më shpejt – deri në 40-50 km/orë”, thotë spanjolli.
Duhet ta bëni këtë ngadalë dhe duhet të theksohet se duhet ta përdorni “trukun” vetëm në rast urgjence – domethënë, në vendin e parë ku mund të telefononi një kamion rimorkimi ose ta çoni makinën për riparim. /Telegrafi/
🆘 Como introducir las marchas cuando tienes el pedal del embrague roto !! #coche #car #mecanico #taller #tip ♬ sonido original – Talleres Piba