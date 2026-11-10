Si një teolog i profilit të lartë, njohës i mirë i krishterimit dhe lëvizjeve destruktive në Evropë, ai ishte njëri që, eminenca gri e Evropës shpresonte shumë. Shumë kush, atje, sytë i kishte drejtuar drejt tij.
Në saje të tij, shumë zvicëran/e po dashuroheshin me Islamin, prandaj duhej disi të pengohej.
Evropa nuk burgos, por penalizon. Nëse evropianët nxjerrin ligje të pa qëndrueshme do të thotë se kanë hall të madh, mirëpo, njerëzimi vazhdon të ndjekë më të mirën për veten e vet.
Evropa ishte një çerdhe dhe hapësirë e shpresës së lirisë dhe shprehjes. E hapur për shoqëritë totalitare, kohëve të fundit ka humbur busullën dhe po bëhet ditë e më shumë më e kornizuar…
Vllaut tim Bashkimit,
i uroj shëndet dhe i dëshiroj përkushtim edhe më të madh në rrugën e tij të nisur për të mirën e njerëzimit pa marrë parasyshë mushkonjave që e shpërqëndrojnë.
Çfarëdo le të thonë, çfarëdo të shpifin, Dr. Bashkim Aliu ishte dhe mbetet një person me ndikim të madh në Zvicër dhe më gjerë.
Si një teolog i profilit të lartë, njohës i mirë i krishterimit dhe lëvizjeve destruktive në Evropë, ai ishte njëri që, eminenca gri e Evropës shpresonte shumë. Shumë kush, atje, sytë i kishte drejtuar drejt tij.